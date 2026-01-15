Wokół decyzji sędziego ringowego, gdy Brytyjczyk pod koniec trzeciej rundy zastopował bój Damiana Knyby z Agitem Kabayelem, zrobiło się bardzo głośno. Co ciekawe, nie tylko w naszym kraju, co jest zupełnie naturalne, bo nad interpretacją można dyskutować, ale opinie płyną także zza oceanu.

Te, wyartykułowane przez słynnego Ala Bernsteina, pod którymi w stu procent podpisał się znany dziennikarz Dan Rafael, są bardzo korzystne dla "Polskiego Husarza" i jego otoczenia. Dwójka znawców zagrzmiała o "koszmarnym przerwaniu walki", o czym więcej już pisaliśmy w Interii.

Knyba - Kabayel w cieniu kontrowersji. Rachwał o spotkaniu z sędzią ringowym

W przeprowadzonej wczoraj, a opublikowanej dzisiaj rozmowie z Damianem Knybą, nasz obecnie najlepszy pięściarz wagi ciężkiej unaocznił kilka historii. Przede wszystkim kilkukrotnie sam uderzył się w pierś nad popełnionymi błędami, przyznał że sędzia mógł otrzymać pretekst, choć jego ruch uważa za przedwczesny. Jednocześnie zrelacjonował także słowa, jakie arbiter Mark Lyson wypowiedział podczas odprawy w szatni, a także nadmienił, co wydarzyło się później, gdy bez jego udziału doszło do rozmowy Brytyjczyka i dwójką opiekunów jego kariery.

Chodziło konkretnie o menedżera Łukasza Kownackiego, a także głównego doradcę Eryka Rachwała. Interia skontaktowała się z drugim ze współpracowników, który obszernie przedstawił swoje stanowisko. Zaczął od wyraźnego zaznaczenia, że to nie był moment, by odbierać szanse Knybie. Nadmienił o tym, co wykazały dopiero powtórki, iż w feralnym momencie sędziemu w interpretacji "pomogło" potknięcie Damiana o stopę Niemca, które dodatkowo zachwiało jego równowagą.

- Potknięcia na żywo nie widzieliśmy, dlatego nie zrobiliśmy w ringu żadnej afery, bo myśleliśmy, że Damian był "podłączony". To wyglądało tak, jakby mu nogi odcięło, a on od razu się upierał, że był tylko lekko zamroczony, lecz już sto razy tak miał na sparingach i to jest normalna rzecz - mówi Rachwał.

- To waga ciężka, boks zawodowy, walka o mistrzowski pas. Takie ciosy się dostaje, takie kryzysy się pojawiają. Zachęcam wszystkich do obejrzenia 9 rundy walki Tyson Fury - Ołeksandr Usyk. Tam Fury dosłownie pływał w ringu, od jednych lin do drugich, od narożnika do narożnika. W ogóle nawet nie oddawał ciosów, był czysto trafiany, a sędzia tego nie przerwał, tylko po nawałnicy najpierw przystąpił do liczenia. A tu Damian nie dość, że nie był w ogóle na linach, to jeszcze kilka sekund wcześniej trafił Kabayela podbródkowym - zżyma się rodak mieszkający na co dzień w New Jersey.

Najważniejszy wątek dotyczy jednak tego, jak zdaniem naszego rozmówcy rozjechały się zapowiedzi sędziego, które miał skierować przed walką względem tego, jak poprowadził pojedynek o tymczasowe mistrzostwo świata. Na przywołane słowa Knyby, jakoby sędzia określił, że nie przerwie tej walki pochopnie, Rachwał odparł: "sto procent tak było". A następnie kontynuował:

- Sędzia mówił, że w ogóle nie będzie się za dużo wcinał, bo to walka o pas, o mistrzostwo świata. My sami powiedzieliśmy mu, że boimy się o coś takiego, a on odpowiedział, że absolutnie nie. Dodał, że zbytnio nawet nie będzie przerywał klinczów, tylko pozwoli im pracować i wyjść z nich samemu. A wyszło totalnie na odwrót - zirytował się doradca 29-letniego olbrzyma.

Niespodziewane sceny, według szczegółowej relacji Rachwała, jednak dopiero się rozegrały. Nie tego samego dnia, ale już następnego.

- A wiesz co jest dla mnie jeszcze bardzo dziwne? Na drugi dzień w hotelu ja z Łukaszem spotkaliśmy tego sędziego, bo był zakwaterowany w tym samym obiekcie. Siedzieliśmy i gadaliśmy, a w pewnym momencie podeszliśmy do niego i go zaprosiliśmy, żeby usiadł z nami - rozpoczyna doradca i przedsiębiorca.

Na początku był w ogóle w szoku, że chcemy z nim rozmawiać. Myślał, że jesteśmy strasznie obrażeni. Był tym bardzo zaskoczony. I tak strasznie nas przepraszał. Widać, że strasznie było mu głupio, że tak wyszło. Serio, poczułem się tak, jakby on nie chciał tego zrobić, ale musiał. Nie powiedział tego, wiadomo, ale tak odczuwałem z rozmowy. Mówił, że może faktycznie ciut wcześnie przerwał. I tak ogólnie widać, że było mu bardzo przykro, że tak zrobił.

Czy tymi słowami Rachwał chciał dać do zrozumienia, że sędzia mógł odczuwać presję związaną z tym, kto w tym pojedynku i przy całej gali był tzw. stroną A?

- Ja tak myślę. Niech ludzie sobie pooglądają, jak Kabayel był rozcięty po pierwszej rundzie i gdzie. To jest bardzo istotna rzecz. On miał rozcięcie na powiece, a to jest praktycznie najgorsze możliwe miejsce, bo bardzo wrażliwe. I z każdym trafieniem to by się tylko pogarszało, a gdy takie rozcięcie się pogarsza, często przerywa się walki - sugeruje.

Na tej podstawie prezentuje dość śmiały pogląd na temat tego, dlaczego końcówka trzeciej rundy, po ciosach z rąk Kabayela, przyniosła końcową decyzję.

- W drugiej rundzie Damian wciąż dobrze wyglądał. Już nie tak bardzo dobrze jak w pierwszej, ale wiadomo, że nie w każdej rundzie da się zdominować rywala tego pokroju. Na początku trzeciej też nie najgorzej sobie radził, a Kabayel zdominował go przez około 30 sekund przed przerwaniem. Mi się wydaje, że to doszło do takiego punktu, gdy ktoś zadecydował, że jest za duże ryzyko z okiem, doktor może to w którymś momencie przerwać, więc trzeba zakończyć przy pierwszej okazji, jaka będzie możliwa. To oczywiście tylko moja opinia, nie każdy będzie ją popierał. Jeśli jednak zbiorę w całość wszystko to, co wiem i czego się dowiedziałem, to wydaje mi się, że tak mogło być. Nawet najwięksi fachowcy od boksu mówią, że to było niesprawiedliwe i podejrzane - podpiera się Rachwał.

"Takim przerywaniem stracilibyśmy setki legendarnych walk"

Osobiście, jako dziennikarz, nie wypieram się mojej reakcji, biorąc kilka składowych pod uwagę, że sędzia mógł i miał prawo do tego, żeby przerwać walkę w tamtym momencie, tym niemniej moja optyka zaczyna też ewoluować. Choćby biorąc pod uwagę stawkę pojedynku, gdy przyjmuje się, że granica jednak powinna być bardziej przesunięta.

- Zgadzam się w stu procentach, że są momenty, gdy trzeba przerwać. I czasami należy ratować zawodnika, który ma za duże serce i zbyt wielką ambicję, ale to absolutnie nie była taka sytuacja. Ja nie przeczę, jak twierdzi wielu dziennikarzy i kibiców, że w jednym z możliwych scenariuszy Damian mógł dostać nokaut, ale czy był on jedyny i na pewno przewidywalny? Zachęcam wszystkich do ponownego obejrzenia tej walki, od początku do końca, bardzo uważnie. Ta ofensywa też dość wypompowała Kabayela, może na początku czwartej zapłaciłby za to cenę? Zostaliśmy z pytaniami do spekulacji, ale jeśli ktoś twierdzi, że Damian na sto procent zaliczyłby deski, jest to niepoważne - akcentuje nasz rozmówca.

Problem w takich sytuacjach jest kolosalny. Z jednej strony bowiem znacznie lepiej jest, gdy może pozostawać niedosyt, a ceną nie jest poważny uszczerbek na zdrowiu, ale istnieje także druga strona medalu. Z nią również trudno dyskutować i odnosi się do niej Rachwał:

- Czy Damian był zraniony? Sto procent tak, ale na sparingach był już tak samo dziesiątki razy i z tego wychodził, w boksie to normalna rzecz. Gdybyśmy w ten sposób przerywali walki, stracilibyśmy setki legendarnych pojedynków, które zapisały się w historii, w tym wiele ze zwrotami akcji.

Inna sprawa, że wiele z tych legend, właśnie z uwagi na toczenie heroicznych walk, po latach zapadało na ciężkie choroby. Ot, choćby przykład nieodżałowanego Muhammada Alego, zmagającego się z chorobą Parkinsona, do dziś chwyta za serce. - Masz rację, ale niestety taki jest ten sport. Niestety. Taki sport wybrali, chłopaki chcą walczyć i oni się z tym liczą, że na najwyższym poziomie zostawia się ileś zdrowia w ringu. Całe życie poświęcają na taką szansę, by dostąpić do walki mistrzowskiej. Dlatego odbieranie im szanse jest niesprawiedliwe. W mojej opinii byłoby zero korupcji lub dużo mniej, gdyby sędzia nie mógł przerywać walk na stojąco, a to powinno pozostawać tylko w gestii trenera, który najlepiej jest w stanie ocenić stopień zranienia swojego zawodnika - uważa Polak.

Doradca Knyby nawiązał także do jednego z m.in. moich wpisów na platformie X, w którym nawiązałem do tragicznego nokautu na Michale Soczyńskim. Dziś każdy chciałby cofnąć czas, ale tu już się stało.

- To jest świeże w naszym umyśle. I sam miałem z tyłu głowy, że gdyby Kabayel zaczął za mocno naparzać Damiana, trzeba będzie rzucić ręcznik, by nie doszło do takiej sytuacji. Jednak to były totalnie dwie różne sytuacje, bo Michał już od drugiej rundy praktycznie był jak worek treningowy, zbierając mnóstwo ciosów, do siódmej rundy kilka razy będąc na deskach - konkluduje nasz rozmówca.

Artur Gac, Interia

