Sędzia przyznał się, że pomógł wygrać walkę słynnemu mistrzowi

- Przed tamtą walką, miałem po prostu zamiar wejść do ringu i wyjechać następnego dnia, kiedy przyszli do mnie organizatorzy i powiedzieli mi, "Carlos, proszę.. to ważna walka dla Manny'ego Pacquiao, ponieważ zwycięzca będzie miał szansę walczyć o mistrzostwo świata".

- Gdy wstał, zapytałem go, czy wszystko jest w porządku, wciąż przedłużając walkę. "Nic ci nie jest? Ok, walcz!". Manny wrócił do gry, nie był to oczywiście dzisiejszy Pacquiao, nie był jeszcze trenowany przez Freddiego Roacha, postanowił zatem kurczowo trzymać rywala, gdy Hussein popchnął go, posyłając Manny'ego znów na deski. Powiedziałem do niego, by tego nie robił, po prostu przedłużałem walkę. Zaraz potem odjąłem Husseinowi za to popchnięcie punkt.