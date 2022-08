Sędzia "przekręcił" Usyka? Nawet promotor Joshuy to widział

- To była bardzo równa walka, uważam, że Usyk wygrał 115 do 113, głównie ze względu na trzy ostatnie odsłony. Postawa Usyka w dziesiątej odsłonie, nie mogę w to uwierzyć. Po dziewiątej poszedłem do narożnika Anthony'ego i powiedziałem mu, "masz go, jest skończony". A potem Usyk wyszedł i była to jedna z najlepszych rund pięściarza wagi ciężkiej, jaką kiedykolwiek widziałem, Usyk zasłużył na zwycięstwo.