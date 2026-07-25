Sceny podczas walki Wach - Fury. Centymetry od pocałunku, Polak reaguje

Piątkowe wydarzenie zorganizowane w Tajlandii miało wyjątkową aurę. Na trybunach pojawiło się około dwóch tysięcy kibiców, ponadto walka wieczoru nie była transmitowana na żywo. Zapis z niej pojawi się dopiero w serialu produkowanym przez Netfliksa, który poświęcony jest Tysonowi Fury'emu. Brytyjczyk zapewne nie może doczekać się teraz premiery, ponieważ nie dał on w ringu Polakowi żadnych szans.

Niestety wkroczyć do akcji musiał sędzia. Arbiter ringowy po siedmiu rundach ogłosił koniec ze względu na zdrowie Krakowianina. Starszy z pięściarzy nabawił się dodatkowo urazu palca, co błyskawicznie potwierdził portal "ringpolska.pl". Sam zawodnik udzielił natomiast wywiadu kanałowi Seconds Out. "I tak by to nic nie zmieniło w werdykcie. Szkoda mojego zdrowia" - wyznał na temat odpuszczenia ostatnich rund.

"Zdrowie jest dla mnie najważniejsze. Jeszcze chcę poboksować, chcę się pobawić tym boksowaniem" - dodał. Jednym z ciekawszych wątków rozmowy był jednak powrót do sytuacji, gdy Tyson Fury próbował pocałować 46-latka. W mediach społecznościowych błyskawicznie pojawiły się nagrania. Niektórzy uważali, że próba Brytyjczyka zakończyła się sukcesem. Mariusz Wach ma jednak inny pogląd na sprawę.

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Wach o krok od pocałunku z Furym. W ostatniej chwili wykonał kluczowy unik

"Rzeczywiście chciał mnie pocałować, ale go uniknąłem. To jest jego styl. On w ringu dużo mówi, wykonuje niekonwencjonalne ruchy. Dlatego jest on jednym z najlepszych zawodników na świecie, ponieważ może swobodnie wykonywać różnego rodzaju gesty. Dlatego też ludzie chcą oglądać jego pojedynki" - przyznał. A teraz z niecierpliwością czeka on na bój "Króla Cyganów" z Anthonym Joshuą. Ten wreszcie ma wydarzyć się za kilka miesięcy.

Nie tylko boks. Wach ma na swoim koncie epizod w tym zawodzie

"Tyson Fury będzie musiał próbować wyprowadzać rywala z równowagi. Tak jak to robił przed walką z Kliczko. Są konferencje, potem ceremonia ważenia. Jeden i drugi ma swoje atuty. To jest temat na dłuższą rozmowę. Który będzie cwańszy, ten po prostu wygra pojedynek" - powiedział Polak. Dziś młodszy z Wyspiarzy zmierzy się natomiast z Kristianem Prengą. Po niej wreszcie ma dojść do bratobójczej konfrontacji.

Mariusz Wach Artur Widak/NurPhoto AFP

Tyson Fury i Mariusz Wach Sakchai Lalit East News

Mariusz Wach ANDRZEJ BANAS East News





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