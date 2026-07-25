Sceny podczas walki Wach - Fury. Centymetry od pocałunku, Polak reaguje

Wojciech Kulak

Wojciech Kulak

Mariusz Wach ma za sobą kolejną głośną walkę w swojej karierze. Tym razem Polak na kontynencie azjatyckim mierzył się z Tysonem Furym. Dla Brytyjczyka była to próba generalna przed potencjalną konfrontacją z Anthonym Joshuą. Nasz rodak wytrzymał siedem rund, podczas których nie brakowało zaskakujących scen. W pewnym momencie "Król Cyganów" próbował nawet pocałować Krakowianina. "Uniknąłem go" - przyznał 46-latek.

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Tyson Fury próbował pocałowac Mariusza Wachax.com/boxingscene / youtube.com/@boxingmateriał zewnętrzny

Piątkowe wydarzenie zorganizowane w Tajlandii miało wyjątkową aurę. Na trybunach pojawiło się około dwóch tysięcy kibiców, ponadto walka wieczoru nie była transmitowana na żywo. Zapis z niej pojawi się dopiero w serialu produkowanym przez Netfliksa, który poświęcony jest Tysonowi Fury'emu. Brytyjczyk zapewne nie może doczekać się teraz premiery, ponieważ nie dał on w ringu Polakowi żadnych szans.

Niestety wkroczyć do akcji musiał sędzia. Arbiter ringowy po siedmiu rundach ogłosił koniec ze względu na zdrowie Krakowianina. Starszy z pięściarzy nabawił się dodatkowo urazu palca, co błyskawicznie potwierdził portal "ringpolska.pl". Sam zawodnik udzielił natomiast wywiadu kanałowi Seconds Out. "I tak by to nic nie zmieniło w werdykcie. Szkoda mojego zdrowia" - wyznał na temat odpuszczenia ostatnich rund.

"Zdrowie jest dla mnie najważniejsze. Jeszcze chcę poboksować, chcę się pobawić tym boksowaniem" - dodał. Jednym z ciekawszych wątków rozmowy był jednak powrót do sytuacji, gdy Tyson Fury próbował pocałować 46-latka. W mediach społecznościowych błyskawicznie pojawiły się nagrania. Niektórzy uważali, że próba Brytyjczyka zakończyła się sukcesem. Mariusz Wach ma jednak inny pogląd na sprawę.

Wach o krok od pocałunku z Furym. W ostatniej chwili wykonał kluczowy unik

"Rzeczywiście chciał mnie pocałować, ale go uniknąłem. To jest jego styl. On w ringu dużo mówi, wykonuje niekonwencjonalne ruchy. Dlatego jest on jednym z najlepszych zawodników na świecie, ponieważ może swobodnie wykonywać różnego rodzaju gesty. Dlatego też ludzie chcą oglądać jego pojedynki" - przyznał. A teraz z niecierpliwością czeka on na bój "Króla Cyganów" z Anthonym Joshuą. Ten wreszcie ma wydarzyć się za kilka miesięcy.

Nie tylko boks. Wach ma na swoim koncie epizod w tym zawodzie

"Tyson Fury będzie musiał próbować wyprowadzać rywala z równowagi. Tak jak to robił przed walką z Kliczko. Są konferencje, potem ceremonia ważenia. Jeden i drugi ma swoje atuty. To jest temat na dłuższą rozmowę. Który będzie cwańszy, ten po prostu wygra pojedynek" - powiedział Polak. Dziś młodszy z Wyspiarzy zmierzy się natomiast z Kristianem Prengą. Po niej wreszcie ma dojść do bratobójczej konfrontacji.

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Niemiec na deskach. Wystarczyło pół minuty. Padł jak rażony piorunem

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
Mariusz Wach
Mariusz WachArtur Widak/NurPhotoAFP
Dwóch bokserów podczas walki – jeden z nich wyprowadza silny prosty w kierunku przeciwnika, który chroni się gardą; obaj zawodnicy są muskularni, obecne intensywne emocje i napięcie charakterystyczne dla ringu bokserskiego.
Tyson Fury i Mariusz WachSakchai LalitEast News
Mężczyzna w okularach z krótkimi włosami, ubrany w czarną, pikowaną kamizelkę z charakterystycznym logo, siedzi i spogląda w bok z poważnym wyrazem twarzy.
Mariusz WachANDRZEJ BANASEast News


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