Sceny na FAME MMA. Zadyma "usadzony" dwie sekundy przed końcem. Milion uciekł bezpowrotnie

Plotki na temat turnieju, który ma zostać zorganizowany w ramach gali na Narodowym krążyły od dawna. Kiedy zyskały oficjalne potwierdzenie jasnym było, że będzie to nie lada uczta. Ośmiu zawodników stanęło do walki o niebotyczny milion złotych . Za sam udział każdy zainkasował już po sto tysięcy, a przecież mogła to być dopiero zaliczka.

Zostały sekundy, "Zadyma" padł na matę

I faktycznie, choć od początku zaznaczała się przewaga "Tyboriego", rywal potrafił się odgryźć i stawiał zacięty opór. Zaciekły do tego stopnia, że do ostatniej chwili miał szansę na to, by przechylić szalę na swoją korzyść. Ostatnie sekundy, prowadzone w stójce zakończyły się jednak dla niego w brutalny sposób.