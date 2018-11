Jeśli Saul Alvarez (50-1-2, 34 KO) pokona za trzy tygodnie Rocky'ego Fieldinga (27-1, 15 KO) zostanie mistrzem świata już w trzecim limicie - tym razem kategorii super średniej.

Takie osiągnięcie na stałe umieści go na liście najwybitniejszych meksykańskich wojowników. I właśnie po to jest ta walka.



- Ta wygrana będzie dla mnie przepustką do grona najlepszych meksykańskich pięściarzy. Dlatego to tak fajne wyzwanie dla mnie i mojej kariery. Zawsze uważałem siebie za najlepszego na świecie, ale po zwycięstwie nad Gołowkinem teraz jestem o tym jeszcze bardziej przekonany - nie ukrywa sławny Canelo.

Meksykański mistrz świata wagi średniej federacji WBC i WBA podpisał kontrakt na walki na antenie platformy DAZN. Za jedenaście startów ma zagwarantowane aż 365 milionów dolarów!