​Mistrz świata WBA wagi superśredniej, Callum Smith (27-0, 19 KO) nie wydawał się w ostatnim czasie faworytem wyścigu do walki z Saulem Alvarezem (53-1-2, 36 KO), ale wygląda na to, że chyba wysunął się na prowadzenie. Jego pojedynek z uznawanym przez wielu za najlepszego boksera na świecie "Canelo" miałby się wstępnie odbyć 12 września w USA.

- Napisałem kilka tygodni temu grupie Golden Boy, że mam czterech gości gotowych na walkę z "Canelo": Calluma Smitha, Johna Rydera, Demetriusa Andrade i Dmitrija Biwoła. Podałem kwoty, jakie każdy z tych zawodników chciałby za walkę. W czwartek rozmawiałem z Ericem Gomezem z Golden Boy o Callumie Smithie. To była bardziej konkretna rozmowa o pieniądzach. "Canelo" nie będzie walczył z Jasonem Quigleyem ani z Tureano Johnsonem, "Canelo" chce walczyć z najlepszymi - powiedział Eddie Hearn, promotor Smitha.

- Wierzę, że Alvarez chce pojedynku z Callumem Smithem, bo Callum jest mistrzem świata wagi superśredniej. Jest również czempionem w rankingu magazynu "The Ring". Oczywiście wszystko jest kwestią pieniędzy. Callum Smith zgodził się na obniżkę wypłaty (...) Czekamy na telefon, wszyscy moi zawodnicy są gotowi. Walka ze Smithem to kapitalny pojedynek, by boks w Ameryce mocno wrócił - dodał szef grupy Matchroom.