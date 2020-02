Najlepiej zarabiający pięściarz na świecie i lider większości rankingów bez podziału na kategorie, Saul Alvarez (53-1-2, 36 KO) przedstawił swoją opinię na temat wielkiej walki w królewskiej dywizji - Tyson Fury vs Deontay Wilder II - która czeka nas już w najbliższą sobotę w Las Vegas.

- To będzie niezwykle ciekawa walka. Jeżeli Tyson będzie robił wszystko tak, jak trzeba, przez pełne dwanaście rund, do ostatniej sekundy pojedynku, to myślę, że ma więcej możliwości, by wygrać. Musi stoczyć perfekcyjną walkę - powiedział "Canelo".



- Tyson bardzo dobrze porusza się w ringu i walczy bardzo mądrze. Wiemy natomiast, że siła uderzenia Wildera jest naprawdę imponująca. On może skończyć walkę w każdej chwili pojedynczym uderzeniem - dodał Meksykanin, który ogłosi swojego majowego rywala być może jeszcze w tym tygodniu.



Fotel lidera w wyścigu do walki z Alvarezem zajmuje podobno Billy Joe Saunders, mistrz świata WBO wagi super średniej.