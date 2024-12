Saudyjczycy oszaleli, szokująca oferta dla Mike'a Tysona. Na stole 700 milionów

Hucznie zapowiadana walka Mike'a Tysona z Jakiem Paulem okazała się srogim rozczarowaniem dla kibiców. Pojawiły się nawet głosy, że mogła zostać "ustawiona". Mimo to spływają kolejne oferty dla "Żelaznego Mike'a" w kwestii powrotu do ringu. Przyznać trzeba, że jedna z nich jest absolutnie szalona. Tyson miał otrzymać propozycję stoczenia rewanżu z Paulem, za co mógłby zainkasować astronomiczną kwotę 700 milionów dolarów.