Sasza Sidorenko poznała rywalkę na galę w Łomiankach

Sasza Sidorenko (7-0, 1 KO) po dwóch latach przerwy wróci między liny. 19 października w Łomiankach reprezentantka Polski wystąpi na dystansie 6. rund. Dziś 32-letnia pięściarka poznała nazwisko swojej rywalki.

W październiku do Polski wybierze się Mayra Gomez (18-9, 4 KO) z Argentyny. "La Guapa" ma 31 lat i notuje serię czterech porażek z rzędu. Serwis Boxrec.com klasyfikuje Gomez w wadze piórkowej, zaś koronną dywizją Sidorenko jest waga lekka. Wygląda więc na to, że mimo długiej przerwy to Sasza będzie wyraźną faworytką tej walki.



Podczas gali Tymex Boxing Promotion w Łomiankach kibicom pokażą się też między innymi Damian Wrzesiński i Michał Żeromiński.