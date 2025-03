"Samolot się rozbił. Wszyscy są martwi". On cudem uniknął śmierci

Do zderzenia z ziemią samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT Ił-62 "Mikołaj Kopernik" doszło 14 marca 1980 roku. Dokładnie o godzinie 11:15. Tej katastrofy nie przeżył nikt z 87 osób na pokładzie statku powietrznego, lecącego z Nowego Jorku, a będącego już o włos od podchodzenia do lądowania w Warszawie.

Potworna katastrofa. Zginęło w Polsce 14 amerykańskich pięściarzy

Wszystko działo się dosłownie przez kilka chwil. Po tym, jak załoga nie miała potwierdzenia w kokpicie, że wysunęło się podwozie, na polecenie kontrolera lotów rozpoczęto podnoszenie pułapu lotu o 400 metrów. Zwiększenie mocy silników doprowadziło do awarii, której skala okazała się być porażająca. Pęknięty wał turbiny pociągnął za sobą całkowite zniszczenie silników drugiego i trzeciego, a awarii uległ także pierwszy motor napędowy. Załoga utraciła możliwość nawigowania samolotem, a czarna skrzynka nie zarejestrowała ostatnich 26 sekund. W tych warunkach pilot pokazał najwyższy kunszt, bo samymi lotkami sprawił, że samolot nie spadł na zakład poprawczy. Wówczas skala katastrofy byłaby jeszcze większa. Reklama

Jak grom z jasnego nieba nadeszła wiadomość, że jedną z ofiar jest ówczesna gwiazda polskiej estrady, Anna Jantar. A kibice sportu za jakiś czas dowiedzieli się, że w wyniku wielkiej tragedii zginęła cała drużyna bokserska reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Dokładnie czternastu amerykańskich sportowców, a cała delegacja zza oceanu liczyła 22 osoby. Międzypaństwowy mecz Polska - USA miał odbyć się 16 marca 1980 roku w hali Spodek w Katowicach.

Tak wielu młodych sportowców, wśród nich także ci wielce utalentowani, z "papierami" na dużą karierę, w jednej chwili straciło życie. Ich bliscy nie mogli sobie darować, że intuicja nie podpowiedziała im, aby zablokować lot do Polski. W tym samym czasie inni mogli poczuć się tak, jakby dostali drugie życie. Jednym z takich pięściarzy był późniejszy mistrz świata federacji IBF w wadze półciężkiej oraz WBA w wadze junior ciężkiej - Bobby Czyz.

Polskojęzyczne nazwisko nie jest przypadkowe, bo dziś 63-letni Amerykanin ma włosko-polskie pochodzenie ze strony swojego dziadka (taty ojca), który urodził się nieopodal Warszawy. Z kolei Bobby przyszedł na świat w New Jersey. Sprawdzianem dla jego świetnie rozwijającej się kariery, przed kulminacyjnym punktem 1980 roku, czyli nadciągającymi igrzyskami w Moskwie (ostatecznie zbojkotowanymi przez większość krajów zachodnich, w tym USA), miał być pojedynek z rówieśnikami z Polski. Reklama

Czyz widniał na liście pięściarzy do tego spotkania, ale wówczas - jak miał prawo wówczas oceniać wydarzenia - wydarzyła się fatalna rzecz. Mianowicie ucierpiał w wypadku samochodowym, nabawiając się kontuzji nosa, która na wiele tygodni wykluczyła go z przygotowań. Miał prawo złorzeczyć, bo wejście na pokład samolotu lecącego do Polski zostało przed nim zamknięte...

Były pięściarz teraz udzielił bardzo ciekawego wywiadu korespondentowi "Przeglądu Sportowego" w Stanach Zjednoczonych Tomaszowi Moczerniukowi, wracając do wydarzeń do tamtych łamiących serce wydarzeń. - Dzień 14 marca 1980 roku pamiętam, jakby to było dziś. Jak zwykle wracałem z liceum do domu na piechotę - zaczął wspomnienie, a trzeba wiedzieć, że miał wówczas 18 lat.

- Przekroczyłem próg i zadzwonił telefon, który odebrała mama. Powiedziała, że to ojciec, który chce ze mną rozmawiać. Chwytając za słuchawkę byłem przekonany, że dostanę kolejną burę, bo wiedział, że tego dnia miałem lecieć do Polski. Myślałem, że będzie lamentował i mnie przeklinał, że zawaliłem, bo przez złamany nos uciekła mi szansa na zagraniczny, przedolimpijski wyjazd. Tymczasem on powiedział: "Synu, oni nie żyją. Samolot się rozbił. Wszyscy są martwi". Zupełnie mnie zamurowało, a przez całe moje ciało przeszedł lodowaty dreszcz. Przez moment miałem w głowie zupełną pustkę, ale potem uzmysłowiłem sobie, że ja też miałem tam zginąć ~ Bobby Czyz

- Ta katastrofa była olbrzymią stratą dla naszej federacji bokserskiej, ale nam z jakiejś przyczyny udało się oszukać przeznaczenie. Moja bogobojna mama powiedziała wtedy: "Widzisz, synu? Bóg istnieje. To dlatego miałeś wcześniej ten wypadek samochodowy, abyś dziś mógł dalej żyć - dodał były rywal między innymi takiej legendy, jak Evander Holyfield. Reklama

Tragiczna relacja Bobby'ego Czyza z ojcem. Skazał się na samobójstwo

Czyz zrobił w boksie dużą karierę, życie nigdy go nie rozpieszczało, a później również sam ściągał na siebie kłopoty, m.in. parokrotnie będąc złapanym na kierowaniu samochodem pod wpływem alkoholu.

Tragiczny epilog związany jest z jego relacjami z własnym ojcem. To był okrutny przemocowiec, którego Czyz nazywa "brutalniejszym od Hitlera", co sam wielokrotnie odczuł na własnej skórze. A przy tym twierdził, że najbardziej kocha właśnie Bobby'ego, najstarszego z czwórki rodzeństwa. Jak czytamy w materiale, zapowiadał że byłby w stanie odebrać sobie życie z dwóch powodów: własnej nieuleczalnej choroby lub w sytuacji, gdyby Bobby przestał go kochać.

11 czerwca 1983 roku dowiedział się, że ojciec wygonił z domu jednego z synów, najmłodszego z chłopców Tony'ego. Bobby stanął w jego obronie, ale bez rezultatu, a następnie doszło do sprzeczki z pieniędzmi w tle. Wówczas pierworodny wykrzyczał do swojego rodzica: "Zabierz sobie te pieniądze. Poradzę sobie bez ciebie. Jesteś dla mnie martwy. Już nie mam ojca". Reklama

- Zaraz potem wyszedł z domu. Kiedy wrócił, ojciec bez słowa wpatrywał się w telewizor. Bobby przeprosił go i powiedział, że go kocha. Nazajutrz rano znalazł jednak jego nieruchome ciało. Gdy wszyscy spali, Robert Czyz strzelił sobie w skroń. "Chwyciłem za pistolet i też chciałem się zabić, ale Vinny (młodszy brat - przyp.) wyrwał mi broń z dłoni" - opowiedział były pięściarz, ukierunkowany do tego sportu przez socjopatycznego ojca. Niemniej przyznał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym", że do dziś czyni sobie wyrzuty i dręczą go koszmary.

- Nie może być inaczej, skoro mój ojciec zabił się z powodu tego, co powiedziałem - odparł.

Reklama Nitras: Stadion Narodowy jest domem polskiej reprezentacji / Polsat News / Polsat News

Bobby Czyz (z lewej) / TIMOTHY A. CLARY/AFP / AFP

Bobby Czyz (z prawej) w akcji przeciwko Slobodanowi Kacarowi w hotelu Hilton w Las Vegas. Stawką walki tytuł mistrza świata IBF w wadze półciężkiej / Andy Hayt /Sports Illustrated via Getty Images / Getty Images