Sama przeciwko wszystkim. Szeremeta ruszyła, Brazylijka tańczyła. 3:2 u sędziów

Julia Szeremeta jest dziś twarzą polskiego boksu i sama zdaje się już akceptować taki stan rzeczy. Jej olimpijskie srebro w Paryżu było największym sukcesem tej dyscypliny od dziesięcioleci, sama zawodniczka momentalnie znalazła się w centrum zainteresowania świata mediów i kibiców. Przy czym zdaje się rozumieć, że to zainteresowanie może przekładać się na rozwój całego polskiego boksu. I gdy kadra leciała jesienią na młodzieżowe mistrzostwa Europy do Bułgarii czy też na juniorskie mistrzostwa świata do Czarnogóry - ona też tam była. Pokazywała się z młodszymi koleżankami, sama sparowała, choć w zawodach nie brała udziału.

Julia Szeremeta bez złota w Pucharze Świata. Zdecydowały dwie pierwsze rundy. Jucielen Romeu pięknie tańczyła w ringu

To zachwiało pewnością siebie Polki, nie za bardzo wiedziała, jak dobrać się do Jucielen. Romeu ładnie tańczyła na nogach, uciekała przed ciosami. I bardzo szybko haczyła Polkę lewą ręką. Choć to Szeremeta była jednak bardziej aktywna w drugim starciu, to jednak tym razem tylko dwóch arbitrów widziało jej wyższość. A co gorsza, już u trzech przegrywała 18:20. Potrzebowała sportowego cudu, wyraźnej przewagi, może nokdaunu, by zmienić jeszcze końcowe rozstrzygnięcie.