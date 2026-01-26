Saleta próbował pomóc córce. Nie udało się. Sam walczył o życie na OIOM-ie

- Dziecko ma się na całe życie. A ja bardzo kocham Nicole i moje zachowanie powinno być standardem, a nie czymś niezwykłym. Gdyby trzeba było, oddałbym jej serce - ta wypowiedź Przemysława Salety ukazała się swego czasu na łamach "Vivy".

Trudno o doskonalszą ilustrację miłości ojca do dziecka. W 2007 roku Saleta oddał nerkę 13-letniej córce, u której zdiagnozowano skrajną niewydolność tego organu. Historia nie skończyła się jednak happy-endem.

Saleta o polskiej transplantologii: Żeby diametralnie zmienić podejście do tematu, potrzebna jest zmiana pokoleniowa

W szóstej dobie po pobraniu organu stan Salety uległ gwałtownemu pogorszeniu. Lekarze stwierdzili krwiaka wewnętrznego, który trzeba było natychmiast operować. Do tego doszło do niewydolności oddechowej. Były bokser trafił na OIOM i został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.

Wyszedł z tego jak na fightera przystało. Po kilkunastu dniach był już w domu. Szybko wrócił do pełni sił.

- Komplikacje po pobraniu narządu zdarzają się raz na kilkadziesiąt tysięcy zabiegów. Nie wzięło się to jednak z mojego stanu zdrowia. Decydowały względy autoimmunologiczne - zaznacza Saleta w rozmowie z Interią.

- Złotego medalu w skoku wzwyż, jak Jacek Wszoła, już nie zdobędę - dodaje żartem. - Za chwilę skończę 58 lat. Ale jedna czy dwie nerki? Nie widzę żadnej różnicy. Wszystko funkcjonuje jak należy.

Wszoła, mistrz olimpijski z Montrealu, całe życie funkcjonował z jedną nerką. Nigdy nie miał z tego powodu problemów zdrowotnych.

U Nicole Salety przeszczep nerki pobranej od taty przyjął się bardzo dobrze. Wydawało się, że dostała drugą szansę i może zapomnieć o chorobie na zawsze. Organ przestał jednak funkcjonować po siedmiu latach.

Druga transplantacja, wykonana w 2018 roku z wykorzystaniem nerki osoby zmarłej, nie powiodła się. Tym razem narząd został przez organizm odrzucony.

Od tamtej pory Nicole regularnie poddaje się dializom. Dzisiaj jest już dorosłą kobietą. Czeka na trzeci przeszczep.

- Czuje się dobrze. Pomijając trzy dializy w tygodniu, to w zasadzie funkcjonuje normalnie. Jest aktywna, chodzi na fitness - opowiada nam Saleta.

Jego rodzinna historia była inspiracją do stworzenia cyklicznej akcji "Bieg po Nowe Życie". Odbyło się już 28. edycji. Inicjatywa ma na celu prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych na rzecz dawstwa i transplantacji narządów.

Ostatni tydzień stycznia Saleta rozpoczął w Toruniu, gdzie gościł jako gość specjalny w imprezie organizowanej pod szyldem "Forum Młodych".

- Jest tutaj dwa tysiące uczniów ze szkół średnich. Dawcy i biorcy narządów dzielą się z nimi swoimi doświadczeniami. W ostatnich trzech latach udało się zrobić dla polskiej transplantologii bardzo wiele. Jest coraz lepiej. Ale żeby diametralnie zmienić podejście do tematu, potrzebna jest zmiana pokoleniowa - prognozuje nasz rozmówca.

W poniedziałek, 26 stycznia, obchodzimy Ogólnopolski Dzień Transplantacji. To 60. rocznica pierwszego udanego w naszym kraju przeszczepu ludzkiego narządu. Była nim nerka. W jednej z warszawskich klinik historyczny zabieg wykonał zespół kierowany przez chirurga Jana Nielubowicza i internistę Tadeusza Orłowskiego.

Obecnie możemy się pochwalić w tej dziedzinie najlepszymi wynikami leczenia w Europie. Problemem wciąż pozostaje jednak niewystarczająca liczba dawców.

Rok 2017. Nicole Saleta w towarzystwie taty LUKASZ KALINOWSKI East News

Przemysław Saleta Artur Barbarowski East News

Przemysław Saleta Anna Onuszczuk Newspix.pl

