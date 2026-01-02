Po walce z Jakiem Paulem Anthony Joshua i kilka osób z jego bliskiego otoczenia udali się do Nigerii. Doszło tam do tragicznego wypadku samochodowego, w którym zginęli osobisty trener pięściarza Latif Ayodele oraz trener siłowy Sina Ghami.

Były mistrz wagi ciężkiej został przewieziony do szpitala z obrażeniami po wypadku. Anthony Joshua spędził w nim kilka dni i został wypisany w środę. Jego życie od początku nie było zagrożone.

Wcześniej "Daily Mail" informowało, że kierowca samochodu, w którym jechał Anthony Joshua, złożył już zeznania i przedstawił swoją wersję wydarzeń. - Jest w stabilnym stanie i przekazał swoją wersję wydarzeń. Spodziewamy się decyzji o zarzutach w ciągu 48 godzin - mówił jeden z funkcjonariuszy policji.

Cztery zarzuty postawione kierowcy samochodu, którym jechał Joshua

Teraz nowe wieści dotyczące możliwych konsekwecji dla kierowcy Adeniyi Mobolaji Kayode przedstawiło BBC, które również powołuje się na policyjne źródło.

- Prokuratura postawiła Kayode cztery zarzuty: spowodowanie śmierci dwóch osób w wyniku niebezpiecznej jazdy, nieostrożną i niedbałą jazdę, jazdę bez należytej ostrożności oraz jazdę bez ważnego prawa jazdy - podaje BBC.

BBC podaje, że oskarżony został zwolniony z aresztu za kaucją wynoszącą 5 milionów nair (2578 funtów). Sprawa została odroczona do 20 stycznia 2026 roku.

Wcześniej brytyjski "The Sun" poinformował, że wciąż nieodnaleziony pozostaje kierowca ciężarówki, z którą zderzył się samochód prowadzony przez Kayode. Według świadków mężczyzna zbiegł z miejsca wypadku, a jego zeznania pozostają bardzo ważnym brakującym elementem w całej sprawie.

Przypomnijmy, że ustalonym przez dowodzącego ruchem drogowym w stanie Ogun, Babatunde Akinbiyi, powodem wypadku najprawdopodobniej był wystrzał opony przy nadmiernej prędkości, który skutkował utratą kontroli nad pojazdem. Do wypadku doszło podczas manewru wyprzedzania.

Anthony Joshua miał wypadek samochodowy Twitter/gist_gha, Lynne Sladky/Associated Press/East News East News

Anthony Joshua - zdj. w ramce po wypadku w Nigerii Leonardo Fernandez Viloria East News

Wypadek z udziałem samochodu, którym podróżował m.in. Anthony Joshua Alexander Tamargo/Getty Images via AFP/East News/Associated Press AFP

Jaki był 2025 rok? "Na niektórych pozycjach było dość ubogo". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport