Są zarzuty po tragicznym wypadku z udziałem Joshuy. "Spowodowanie śmierci dwóch osób"

Kacper Dąderewicz

BBC, powołując się na informacje płynące z policyjnych źródeł, podaje, że kierowca Anthony'ego Joshuy został oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Do zdarzenia doszło 29 grudnia 2025 roku. Znany brytyjski pięściarz został ranny, ale jego życiu od początku nie zagrażało niebezpieczeństwo. Wyszedł już ze szpitala.

Duża ciężarówka poruszająca się po asfaltowej drodze z naczepą przykrytą brązową plandeką, do której przymocowane są długie, luźne taśmy i fragmenty materiałów powiewające na wietrze. W lewym górnym rogu widoczne jest okrągłe wstawione zdjęcie umięśnio...
Anthony Joshua był uczestnikiem wypadku, w którym zginęły dwie osoby TONYE BAKARE/AFP/East News /GIORGIO VIERA/AFP/East NewsEast News

Po walce z Jakiem Paulem Anthony Joshua i kilka osób z jego bliskiego otoczenia udali się do Nigerii. Doszło tam do tragicznego wypadku samochodowego, w którym zginęli osobisty trener pięściarza Latif Ayodele oraz trener siłowy Sina Ghami.

Były mistrz wagi ciężkiej został przewieziony do szpitala z obrażeniami po wypadku. Anthony Joshua spędził w nim kilka dni i został wypisany w środę. Jego życie od początku nie było zagrożone.

Wcześniej "Daily Mail" informowało, że kierowca samochodu, w którym jechał Anthony Joshua, złożył już zeznania i przedstawił swoją wersję wydarzeń. - Jest w stabilnym stanie i przekazał swoją wersję wydarzeń. Spodziewamy się decyzji o zarzutach w ciągu 48 godzin - mówił jeden z funkcjonariuszy policji.

Cztery zarzuty postawione kierowcy samochodu, którym jechał Joshua

Teraz nowe wieści dotyczące możliwych konsekwecji dla kierowcy Adeniyi Mobolaji Kayode przedstawiło BBC, które również powołuje się na policyjne źródło.

- Prokuratura postawiła Kayode cztery zarzuty: spowodowanie śmierci dwóch osób w wyniku niebezpiecznej jazdy, nieostrożną i niedbałą jazdę, jazdę bez należytej ostrożności oraz jazdę bez ważnego prawa jazdy - podaje BBC.

BBC podaje, że oskarżony został zwolniony z aresztu za kaucją wynoszącą 5 milionów nair (2578 funtów). Sprawa została odroczona do 20 stycznia 2026 roku. 

Wcześniej brytyjski "The Sun" poinformował, że wciąż nieodnaleziony pozostaje kierowca ciężarówki, z którą zderzył się samochód prowadzony przez Kayode. Według świadków mężczyzna zbiegł z miejsca wypadku, a jego zeznania pozostają bardzo ważnym brakującym elementem w całej sprawie.

Przypomnijmy, że ustalonym przez dowodzącego ruchem drogowym w stanie Ogun, Babatunde Akinbiyi, powodem wypadku najprawdopodobniej był wystrzał opony przy nadmiernej prędkości, który skutkował utratą kontroli nad pojazdem. Do wypadku doszło podczas manewru wyprzedzania.

Dwóch umięśnionych mężczyzn. Jeden z nich siedzi bez koszulki wewnątrz pojazdu, drugi stoi na scenie z odsłoniętą klatką piersiową, nosząc dużą srebrną biżuterię na szyi. W tle widoczny rozmyty motyw w barwach ciemnych i czerwonych.
Anthony Joshua miał wypadek samochodowyTwitter/gist_gha, Lynne Sladky/Associated Press/East NewsEast News
Sportowiec w białej bluzie i z mikrofonem przemawia podczas konferencji, w tle widoczne logo Netflix. W prawym górnym rogu wstawka pokazująca grupę ludzi zgromadzonych wokół mężczyzny przejawiającego silne emocje.
Anthony Joshua - zdj. w ramce po wypadku w NigeriiLeonardo Fernandez ViloriaEast News
Po lewej stronie sportowiec ubrany w kamizelkę z logotypami sponsorów, patrzy w dół w zamyśleniu. Po prawej stronie wrak poważnie uszkodzonego samochodu stoi na poboczu drogi, wokół widoczna niewielka liczba osób i otwarta przestrzeń.
Wypadek z udziałem samochodu, którym podróżował m.in. Anthony JoshuaAlexander Tamargo/Getty Images via AFP/East News/Associated PressAFP
