Są zarzuty po tragicznym wypadku z udziałem Joshuy. "Spowodowanie śmierci dwóch osób"
BBC, powołując się na informacje płynące z policyjnych źródeł, podaje, że kierowca Anthony'ego Joshuy został oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Do zdarzenia doszło 29 grudnia 2025 roku. Znany brytyjski pięściarz został ranny, ale jego życiu od początku nie zagrażało niebezpieczeństwo. Wyszedł już ze szpitala.
Po walce z Jakiem Paulem Anthony Joshua i kilka osób z jego bliskiego otoczenia udali się do Nigerii. Doszło tam do tragicznego wypadku samochodowego, w którym zginęli osobisty trener pięściarza Latif Ayodele oraz trener siłowy Sina Ghami.
Były mistrz wagi ciężkiej został przewieziony do szpitala z obrażeniami po wypadku. Anthony Joshua spędził w nim kilka dni i został wypisany w środę. Jego życie od początku nie było zagrożone.
Wcześniej "Daily Mail" informowało, że kierowca samochodu, w którym jechał Anthony Joshua, złożył już zeznania i przedstawił swoją wersję wydarzeń. - Jest w stabilnym stanie i przekazał swoją wersję wydarzeń. Spodziewamy się decyzji o zarzutach w ciągu 48 godzin - mówił jeden z funkcjonariuszy policji.
Cztery zarzuty postawione kierowcy samochodu, którym jechał Joshua
Teraz nowe wieści dotyczące możliwych konsekwecji dla kierowcy Adeniyi Mobolaji Kayode przedstawiło BBC, które również powołuje się na policyjne źródło.
- Prokuratura postawiła Kayode cztery zarzuty: spowodowanie śmierci dwóch osób w wyniku niebezpiecznej jazdy, nieostrożną i niedbałą jazdę, jazdę bez należytej ostrożności oraz jazdę bez ważnego prawa jazdy - podaje BBC.
BBC podaje, że oskarżony został zwolniony z aresztu za kaucją wynoszącą 5 milionów nair (2578 funtów). Sprawa została odroczona do 20 stycznia 2026 roku.
Wcześniej brytyjski "The Sun" poinformował, że wciąż nieodnaleziony pozostaje kierowca ciężarówki, z którą zderzył się samochód prowadzony przez Kayode. Według świadków mężczyzna zbiegł z miejsca wypadku, a jego zeznania pozostają bardzo ważnym brakującym elementem w całej sprawie.
Przypomnijmy, że ustalonym przez dowodzącego ruchem drogowym w stanie Ogun, Babatunde Akinbiyi, powodem wypadku najprawdopodobniej był wystrzał opony przy nadmiernej prędkości, który skutkował utratą kontroli nad pojazdem. Do wypadku doszło podczas manewru wyprzedzania.