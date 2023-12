Przez kolejne rundy Mateusz Masternak robił wszystko, by to jego ręka została uniesiona w górę przez sędziego jako nowego mistrza świata. Polski pięściarz wyraźnie prowadził na punkty w niedzielnej walce z Chrisem Billamem-Smithem, gdy doszło do dramatu - nasz reprezentant został zmuszony do wycofania się z dalszej walki z powodu kontuzji. Początkowo wydawało się, że to kontuzja żeber, ale sam pięściarz zdementował te informacje w swoim wpisie w mediach społecznościowych.

Często pytacie, jak zdrowie - bywało lepiej, ale nie jest źle. Co do felernej kontuzji - złamanie żebra wykluczone. Prawdopodobnie podczas szarpaniny w klinczu pozrywały mi się mięśnie międzyżebrowe. Takiego bólu jeszcze w ringu nie czułem, ale najgorsze jest to, że przy tym bardzo ciężko się oddycha. Dalej to diagnozujemy

Masternak ocenił swoją walkę. Wygrana była blisko

"Co do samego boju - boksowało mi się bardzo dobrze, stylowo mi pasował, był ode mnie wolniejszy, co pozwoliło mi go wyprzedzać. Czułem, że jak pracuje lewym, to nie ma za bardzo odpowiedzi na moje ataki. Kilka razy czułem, że trafiłem go dosyć dobrze prawą. Ale też nie widziałem, żebym go zranił, żeby pójść na całość" - pisał dalej Polak.