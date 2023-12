Są informacje o stanie zdrowia Masternaka. Poważny uraz, lekarz reaguje

To był fantastyczny pojedynek w wykonaniu naszego pięściarza. Obecny mistrz Billam-Smith nie miał za dużo pola do popisu i trudno było mu znaleźć plan na Polaka. Masternak z kolei bardzo mądrze boksował z kontry i zadawał celne akcje, po których ciosy lądowały na szczęce i korpusie Brytyjczyka. To było mocne starcie z obu stron i Biało-Czerwony również kilka razy oberwał. Efektem tego był rozcięty łuk brwiowy oraz - jak się ostatecznie okazało - złamane żebra.