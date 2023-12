Z punktu widzenia Tomasza Adamka to poniekąd także symboliczna data, a to dlatego, że właśnie po walce z Millerem już więcej nie wszedł do ringu. I - będąc precyzyjnym - być może już nigdy nie wejdzie jako czynny zawodnik, wszak jego pojedynek z Mamedem Chalidowem na gali KSW - który jako pierwszy nieoficjalnie ogłosił Artur Gac z Interii - odbędzie się w oktagonie.