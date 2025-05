- Ja nie daję rady, a trener jeszcze mnie nakręca i każe dawać z siebie jeszcze więcej. Podczas treningów w Czarnogórze było tak ostro, że z sali postanowili wyjść dziennikarze, którzy przyglądali się temu wszystkiemu . Po wszystkim powiedzieli mi, że mieli nadzieję, że dzięki temu będę miała trochę łatwiej. To wszystko jest jednak do przeżycia - mówi Szeremeta w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Szeremeta o współpracy z trenerem Dylakiem: Ze zmęczenia ciekły mi łzy

- Nie podobała mu się moja postawa podczas walk. Weszłam więc do ringu z trenerem i normalnie boksowaliśmy. Pokazał mi, co to znaczy dostać mocny cios. To był mój sparing z trenerem. Wyszłam z ringu, a potem musiałam zrobić jeszcze sto powtórzeń "padnij, powstań". Przyznam, że ze zmęczenia ciekły mi łzy - wspomina srebrna medalistka z Paryża.