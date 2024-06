Już 21 września na stadionie Wembley dojdzie do wielkiego święta boksu i bratobójczego starcia wagi ciężkiej. Anthony Joshua podejmie w ringu Daniela Duboisa. Ich pojedynek zapowiada się na wielkie widowisko, bowiem obaj w ostatnim czasie odnosili zwycięstwa, a Joshua może pochwalić się nawet czterema wygranymi z rzędu. Stawką ich walki będzie pas mistrza świata wagi ciężkiej IBF, który w ostatnich dniach zwakował Ołeksandr Usyk. Mimo że Joshua znany jest ze spokojnego charakteru, to tym razem podczas spotkania z przyszłym rywalem puściły mu nerwy. Kulisy spięcia obu pięściarzy w rozmowie z Charlie Parsonsem ujawnił Eddie Hearn, promotor byłego mistrza świata federacji WBO, IBF, WBA oraz IBO. Reklama

Spięcie Joshuy z Duboisem. "Chcesz, żebym rozbił ci to krzesło na twarzy?"

Obaj pięściarze spotkali się przy okazji konferencji prasowej. Zanim ta się jednak rozpoczęła, Joshua i Dubois wzięli udział w kręceniu programu zapowiadającego ich walkę. I to właśnie wtedy miało dojść do scysji Brytyjczyków.

Anthony Joshua miał powiedzieć, że "do tej walki dojdzie 21 września, nie wcześniej". Na do Dubois miał odpowiedzieć "jeśli chcesz, to już teraz stanąć do walki". To rozzłościło Joshuę, który ponoć odpowiedział "Chcesz, żebym rozbił to krzesło na twojej twarzy?! Nigdy nie okazuj mi braku szacunku!" i obaj mieli sobie wtedy skoczyć do gardeł. Zawodników udało się rozdzielić, a atmosfera wyraźna opadła, co można było zobaczyć na konferencji prasowej. Wówczas nawet w trakcie "face to face" nie było żadnego spięcia.

Mało tego, pięściarze nawet zaczęli się komplementować. - Joshua był królem przez długi czas, teraz ja chcę nim być. To on jest faworytem, ale nie robi to na mnie wrażenia. Trenuję jak oszalały, więc zróbmy to - mówił Daniel Dubois.

W tym zestawieniu to on jest nową falą i nową siłą, a ja staruszkiem, wciąż jednak czuję się świeży i młody. Całe życie dobrze się prowadziłem i zostało we mnie jeszcze dużo ognia. Wiek to tylko liczba - odparł z kolei Anthony Joshua. Reklama

Szykuje się wielkie święto boksu na Wembley. Oto karta walk

Rzecz jasna starcie Anthony'ego Joshuy z Danielem Duboisem będzie walką wieczoru całej gali na Wembley. Dla 34-latka będzie to już czwarty pojedynek na legendarnym stadionie. Wcześniej w 2014 roku pokonał na nim Matta Legga, trzy lata później wygrał z Władmirem Kliczką, a w 2018 okazał się lepszy od Aleksandra Powietkina. Dla Duboisa będzie to za to debiut na tym obiekcie.

Pozostałe starcia zapowiadają się nie mniej ciekawie. Kibice zobaczą bowiem w ringu jeszcze m.in. Anthony'ego Cacace'a, który zmierzy sięz Joshem Kellym o pas IBF w kategorii super piórkowej, natomiast Tyler Denny zawalczy z Hamzahem Sheerazem o tytuł mistrza Europy wagi cięzkiej.

Karta walk gali na Wembley 21 września:

Main event: Anthony Joshua (28-3, 25 KO) - Daniel Dubois (21-2, 20 KO)

Liam Smith (33-4-1, 20 KO) - Josh Kelly (15-1-1, 8 KO)

Anthony Cacace (22-1, 8 KO) - Josh Warrington (31-3-1, 8 KO)

Tyler Denny (19-2-3, 1 KO) - Hamzah Sheeraz (20-0, 16 KO)

Joshua Buatsi (18-0, 13 KO) - Willy Hutchinson (18-1, 13 KO)

Mark Chamberlain (16-0, 12 KO) - Josh Padley (14-0, 4 KO)

