Rywal Szeremety mocno zaskoczył. W takim stroju wszedł na ring

Już w ten weekend w Arabii Saudyjskiej dojdzie do starcia, na które z niecierpliwością czekają polscy kibice. W nocy z 12 na 13 października podczas silnie obsadzonej gali bokserskiej w ringu po raz kolejny zobaczymy naszego reprezentanta, Kamila Szeremetę, który stanie do walki z Chrisem Eubankiem Juniorem. Niespokrewniony z wicemistrzynią olimpijską z Paryża Julią Szeremetą pięściarz w pocie czoła przygotowuje się do walki z brytyjskim gwiazdorem. Jego oponent także nie próżnuje, a filmikami z treningów chętnie chwali się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Reklama

Chris Eubank Junior wszedł na ring... z tradycyjnym saudyjskim stroju

Brytyjczyk udowodnił już, że potrafi zwrócić na siebie uwagę dziennikarzy i kibiców z całego świata. Pod koniec września poinformował bowiem, że w ostatni etap przygotowań do walki z Szeremetą wejdzie z nowym trenerem. I to nie byle jakim, bo z Johnathonem Banksem. Szkoleniowiec doskonale zna już polskiego pięściarza - w 2020 roku przygotowywał bowiem do walki z Szeremetą swojego ówczesnego podopiecznego, Giennadija Gołowkina. Warto przypomnieć, że Polak wówczas przegrał pojedynek z pięściarzem z Kazachstanu.

Na kilka dni przed kultową walką rywal naszego pięściarza zaskoczył po raz kolejny. W mediach społecznościowych pojawiło się bowiem dość... nietypowe nagranie z treningu brytyjskiego gwiazdora. Na ringu pojawił się on bowiem w tradycyjnym saudyjskim stroju.

Nic dziwnego, że Brytyjczyk próbuje zwrócić na siebie uwagę przed pojedynkiem z Kamilem Szeremetą. Ich walce na gali w Arabii Saudyjskiej przyglądał się będzie prawdopodobnie Turki Alalshikh, a więc saudyjski minister znany z inwestowania ogromnych pieniędzy w boks. To właśnie on w dużym stopniu przyczynił się do organizacji niedawnej gali na Wembley, podczas której zmierzyli się Anthony Joshua i Daniel Dubois. Kto wie, może jeśli Polak spisze się dobrze w walce z Eubankiem Juniorem, działacze wezmą go pod uwagę przy planowaniu kolejnych wielkich gal bokserskich. Reklama

