Rywal Polaka jest pewny: Jeśli rywal straci koncentrację, mogę go wykończyć

- Miałem złe nawyki związane z pracą nóg. Teraz dopracowałem szczegóły, zadaję ciosy w prawidłowy sposób i nie narażam się na kontry. Nie wszystkie metody i styl boksowania pasują do każdego boksera. Mój trener to rozumie i to mi się podoba. Zawsze byłem silny i zwinny, ale teraz umiem dobierać odpowiednie uderzenia, jestem bardziej zwarty i harmonijny. Jeżeli rywal straci na moment koncentrację, mogę go szybko wykończyć - dodał Brytyjczyk.