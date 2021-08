Nsue to weteran sceny MMA, który całkiem nieźle radzi sobie w boksie. Walka z Masternakiem to były jednak dla niego za wysokie progi. Były mistrz Europy wagi junior ciężkiej to wciąż zawodnik światowej czołówki i widać było tę różnicę między linami.

Wrocławianin już w końcówce pierwszej rundy mocno wstrząsnął przeciwnikiem, lecz tego uratował gong. Efektowny nokaut przyszedł w trzecim starciu.



Tuż po walce Nsue został przewieziony do szpitala. W pewnym momencie zrobiło się naprawdę groźnie i nie było z zawodnikiem kontaktu. Lekarze stwierdzili krwiaka na mózgu. Teraz na szczęście oceniają jego stan jako stabilny, a pięściarz odzyskał przytomność.

