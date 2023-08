Rywal Joshuy nie przeszedł testu antydopingowego. Nowe wieści o Heleniusie

Anthony Joshua 12 sierpnia na londyńskiej O2 Arenie nie dał szans Robertowi Heleniusowi i znokautował go w siódmej rundzie rozplanowanego na 12 odsłon pojedynku. Tu moglibyśmy postawić kropkę, ale 25 sierpnia stowarzyszenie antydopingowe VADA powiadomiło promotorów Joshuy iż jego rywal... oblał test antydopingowy wykonany na dzień przed całym widowiskiem. Co ciekawe sam Helenius wszedł do walki w miejsce Dilliana Whyte'a, którego... spotkał wcześniej taki sam los.