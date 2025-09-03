Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rywal Adamka nie wytrzymał, gorąco przed galą Fame. Będzie sensacyjna walka?

Aktualizacja

Tomasz Adamek w sobotę stoczy swój trzeci już pojedynek pod szyldem federacji FAME. Na gali w Gliwicach w walce wieczoru skrzyżuje rękawice z Roberto Soldiciem. Podczas jednego z programów przed głośną galą Fame MMA 27 doszło do zaskakującej sytuacji. Rywal "Górala" ujawnił, że został nieoczekiwanie wyzwany do walki przez jednego z wcześniejszych rywali Adamka.

Karta walk sobotniej gali Fame MMA 27 naszpikowana jest wprost nazwiskami znanymi zarówno fanom freak fightów, jak i zawodowych sportów walki. W Gliwicach pojawią się między innymi Michał Materla, czy Marcin Najman. W walce wieczoru natomiast Tomasz Adamek zmierzy się w boksie z Roberto Soldiciem.

Przed galą w trakcie konferencji prasowej wybuchła niemała awantura. Serię oskarżeń pod adresem "Górala" wystosować postanowił Marcin Najman. W obronie 48-latka stanął Michał Materla, który całym zajściem był zażenowany.

Zaskoczenie przed walką Adamka. Były rywal rzucił wyzwanie Soldiciowi

Na tym jednak nie koniec spornych sytuacji. W trakcie programu face2face z udziałem Adamka i Soldicia doszło do zaskakującego wyznania. Chorwat zdradził, że został wyzwany do pojedynku przez jednego z poprzednich rywali Polaka.

W mediach społecznościowych zaczepiać Soldicia zaczął członek grupy "Bungee" - Patryk "Bandura" Bandurski. Wystosował w wulgarnych słowach wyzwanie w kierunku Chorwata, podkreślając, że jest gotowy do walki. Były podwójny mistrz KSW nie omieszkał w zjadliwych słowach tego skomentować.

Bandura wyzywa mnie na TikToku. Ten grubas, z brzuszkiem. Nie wiem, o co chodzi. Widziałem kilka tweetów i tiktoków
zaskoczył wyznaniem prowadzących program Roberto Soldić

Pierwotna reakcja Tomasza Adamka również sugerowała, że jest on zaskoczony słowami Soldicia. Federacja Fame zareagowała na sytuację, podkręcając dodatkowo emocje. Opublikowała wpis sugerujący, że mogłoby dojść do pojedynku "Bandury" z Soldiciem.

