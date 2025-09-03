Rywal Adamka nie wytrzymał, gorąco przed galą Fame. Będzie sensacyjna walka?
Tomasz Adamek w sobotę stoczy swój trzeci już pojedynek pod szyldem federacji FAME. Na gali w Gliwicach w walce wieczoru skrzyżuje rękawice z Roberto Soldiciem. Podczas jednego z programów przed głośną galą Fame MMA 27 doszło do zaskakującej sytuacji. Rywal "Górala" ujawnił, że został nieoczekiwanie wyzwany do walki przez jednego z wcześniejszych rywali Adamka.
Karta walk sobotniej gali Fame MMA 27 naszpikowana jest wprost nazwiskami znanymi zarówno fanom freak fightów, jak i zawodowych sportów walki. W Gliwicach pojawią się między innymi Michał Materla, czy Marcin Najman. W walce wieczoru natomiast Tomasz Adamek zmierzy się w boksie z Roberto Soldiciem.
Przed galą w trakcie konferencji prasowej wybuchła niemała awantura. Serię oskarżeń pod adresem "Górala" wystosować postanowił Marcin Najman. W obronie 48-latka stanął Michał Materla, który całym zajściem był zażenowany.
Zaskoczenie przed walką Adamka. Były rywal rzucił wyzwanie Soldiciowi
Na tym jednak nie koniec spornych sytuacji. W trakcie programu face2face z udziałem Adamka i Soldicia doszło do zaskakującego wyznania. Chorwat zdradził, że został wyzwany do pojedynku przez jednego z poprzednich rywali Polaka.
W mediach społecznościowych zaczepiać Soldicia zaczął członek grupy "Bungee" - Patryk "Bandura" Bandurski. Wystosował w wulgarnych słowach wyzwanie w kierunku Chorwata, podkreślając, że jest gotowy do walki. Były podwójny mistrz KSW nie omieszkał w zjadliwych słowach tego skomentować.
Bandura wyzywa mnie na TikToku. Ten grubas, z brzuszkiem. Nie wiem, o co chodzi. Widziałem kilka tweetów i tiktoków
Pierwotna reakcja Tomasza Adamka również sugerowała, że jest on zaskoczony słowami Soldicia. Federacja Fame zareagowała na sytuację, podkręcając dodatkowo emocje. Opublikowała wpis sugerujący, że mogłoby dojść do pojedynku "Bandury" z Soldiciem.