Rywal Adamka nie wytrzymał, gorąco przed galą Fame. Będzie sensacyjna walka?

Karta walk sobotniej gali Fame MMA 27 naszpikowana jest wprost nazwiskami znanymi zarówno fanom freak fightów, jak i zawodowych sportów walki. W Gliwicach pojawią się między innymi Michał Materla, czy Marcin Najman. W walce wieczoru natomiast Tomasz Adamek zmierzy się w boksie z Roberto Soldiciem.

Przed galą w trakcie konferencji prasowej wybuchła niemała awantura. Serię oskarżeń pod adresem "Górala" wystosować postanowił Marcin Najman. W obronie 48-latka stanął Michał Materla, który całym zajściem był zażenowany.

Zaskoczenie przed walką Adamka. Były rywal rzucił wyzwanie Soldiciowi

Na tym jednak nie koniec spornych sytuacji. W trakcie programu face2face z udziałem Adamka i Soldicia doszło do zaskakującego wyznania. Chorwat zdradził, że został wyzwany do pojedynku przez jednego z poprzednich rywali Polaka.

W mediach społecznościowych zaczepiać Soldicia zaczął członek grupy "Bungee" - Patryk "Bandura" Bandurski. Wystosował w wulgarnych słowach wyzwanie w kierunku Chorwata, podkreślając, że jest gotowy do walki. Były podwójny mistrz KSW nie omieszkał w zjadliwych słowach tego skomentować.

Bandura wyzywa mnie na TikToku. Ten grubas, z brzuszkiem. Nie wiem, o co chodzi. Widziałem kilka tweetów i tiktoków

Pierwotna reakcja Tomasza Adamka również sugerowała, że jest on zaskoczony słowami Soldicia. Federacja Fame zareagowała na sytuację, podkręcając dodatkowo emocje. Opublikowała wpis sugerujący, że mogłoby dojść do pojedynku "Bandury" z Soldiciem.

