Gdy 42-letni Marcin Najman na początku stycznia ogłaszał, że twarzą gali MMA VIP 4 będzie były szef gangu pruszkowskiego, jednej z najbrutalniejszej grup przestępczych, jakie kiedykolwiek działały w Polsce, pewnie nie podejrzewał dalszego ciągu wydarzeń. Z organizacji gali zrezygnowały Kielce, po czym impreza miała odbyć się w Wieluniu, ale presja społeczna zrobiła swoje. Burmistrz miasta, początkowo nieugięty i broniący prawa do organizacji legalnego przedsięwzięcia, zmienił zdanie, rozwiązując umowę z organizatorem. W tym czasie z imprezy wycofywali się kolejni partnerzy i sponsorzy, którzy nie chcieli być łączeni z galą, chełpiącą się bossem na tronie w osobie "Słowika".

Marcin Najman "pancernym facetem"? "Chyba i prokuratura nie da mu rady"

Symptomatyczne jest to, że Marcin Najman, będący głównym motorem napędowym spółki MMA VIP, od 1 lipca 2021 roku formalnie pełni funkcję prezesa zarządu. Natomiast wspólnikami są Dariusz Kosowski oraz żona celebryty i sportowca, Julita Najman.

Przy okazji tej zawieruchy, kilkanaście dni temu wrócił głośny temat dziennikarki "Super Expressu", wywołany na Twitterze przez red. Andrzeja Kostyrę, znanego komentatora boksu i byłego wieloletniego szefa sportu w "Super Expressie", a obecnie eksperta Polsatu Sport. "Napisała do mnie z USA Marta Rawicz Kossecka, której Marcin Najman winien jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ma tytuł egzekucyjny, ale kolejny komornik nie znalazł u Najmana żadnego majątku. Chce złożyć doniesienie do prokuratury. Ale chyba i prokuratura nie da mu rady. Pancerny facet" - napisał dziennikarz.

To nie koniec niechlubnych wydarzeń wokół Najmana, bowiem okres współpracy z częstochowianinem fatalnie wspomina biznesmen z Oświęcimia Ryszard Skórka, który z boksem zawodowym związany był przez trzy lata. Pamięta, że z Najmanem poznał się przy okazji jednej z gal pod Jasną Górą, na którą został zaproszony w charakterze gościa, przez dziś śp. Andrzeja Gmitruka. Jak zapewnia, on też od wielu lat czeka na zwrot należnych mu pieniędzy.

Ryszard Skórka: Marcin Najman to człowiek-tragedia

- Nie dość, że Najman to bajkopisarz, to mogę powiedzieć wprost: ten człowiek jest oszustem! W sądzie wygrałem z nim sprawę o należny mi zwrot pożyczonych pieniędzy, facet ma nad sobą komornika, ale nie ma honoru. Wszystko organizuje na swoją żonę, to ona ma firmę, formalnie na nią robi gale, tylko po to, by nie spłacać długów. A że mają rozdzielność majątkową, to żona za jego długi nie odpowiada. Z tą osobą nie chcę mieć już więcej nic wspólnego, a nawet o nim słyszeć. To człowiek-tragedia - denerwuje się Skórka.

Wyrok z powództwa Ryszarda Skórki przeciwko Marcinowi Najmanowi zapadł 15 grudnia 2015 roku przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu. Wymiar sprawiedliwości zasądził 5 tysięcy złotych wraz z kosztami postępowania w kwocie 747 złotych na rzecz Skórki. Tego wyroku Najman wciąż nie wykonał i do dziś drwi sobie z prawa.

Przedsiębiorca z Oświęcimia dodaje, że były kolega niejedyny raz pożyczył środki na "wieczne nieoddanie". - Więcej razy "strzelił" mnie na kasę, pożyczył ode mnie dużo pieniędzy, ale nie zabezpieczyłem się na tyle, by teraz móc próbować je odzyskać. Po prostu nie wykonywałem przelewów, a dostawał gotówkę do ręki - twierdzi nasz rozmówca.

Skórka: Najman miał tupet do tego stopnia, że...

Między innymi dlatego Skórka nie wytoczył Najmanowi kolejnych procesów.

- Kilku spraw pewnie bym nie wygrał, bo nie miałbym na to "papierów". Po prostu pożyczyłem mu kasę na słowo, jak kolega koledze. Dlatego wygrałem w sądzie tylko przy tej jednej pożyczce w formie przelewu. Wyrok ma już blisko siedem lat, lecz on w dalszym ciągu nie rozliczył się z tej kwoty. A tupet miał do tego stopnia, że w sądzie zeznawał, że to ja byłem mu winien pieniądze - irytuje się Skórka.

Gdy biznesmen wciągnął się w boks, najpierw miał tylko luźno sponsorować swojego krajana, Łukasza Wawrzyczka, z którym do dziś utrzymuje życzliwy kontakt. Okazjonalne wsparcie przerodziło się w pełne zaangażowanie w działalność promotorską i menedżerską, łącznie z powołaniem przez Skórkę własnej grupy zawodowej Unia Boxing Oświęcim, która dziś już nie istnieje.

- Z Najmanem działałem łącznie przy trzech galach: jednej w Oświęcimiu i dwóch w Częstochowie. Do imprezy w Oświęcimiu nie dołożył nawet złotówki, a później dał mi faktury, za które mu zapłaciłem. Przy mnie zarobił sporo pieniędzy - mówi.

- I tak dawał się pan robić w konia? - dociekamy.

"Na koszt Najmana nie wypiłem nawet herbaty!"

- Wie pan, taka gwiazda, to człowiek dał się wykolegować... Niech mi pan wierzy, że ja na jego koszt nie wypiłem nawet herbaty! A w sumie trochę czasu spędziliśmy na bliskiej współpracy - zawiesza głos Skórka.

Od tego czasu biznesmen zaczął wycofywać się z boksu, a dziś już trzyma się od niego z daleka. - Współpraca z Najmanem, powiedziałbym w 90 procentach, "wyleczyła" mnie z inwestowania w boks. Ostrzegłem też innych, lecz nie wszyscy wzięli sobie moje słowa do serca. Zresztą co tu mówić, przecież mnie też przed nim ostrzegali, a dałem się nabrać, bo potrafił zbudować zaufanie. Myślę, że pieniędzy mi nie kradł, ale z wielu pożyczek do dziś się nie rozliczył - podkreśla Skórka.

Nasz rozmówca nie chce rozdrapywać zbyt wielu ran, ale by choć trochę zobrazować niektóre "popisy" Najmana, które rozgrywały się na jego oczach, zdecydował się opowiedzieć kilka historii.

- Najman to człowiek, który nigdy nie miał pieniędzy. Pamiętam sytuację, jak w drodze z Częstochowy do Oświęcimia brakło mu paliwa w Mysłowicach. I dojechałem do niego, najpierw żeby mu dolać do baku, a później pożyczyłem pieniądze, by miał za co wrócić do domu. To jest człowiek bez ambicji i wstydu.

- Albo inna sytuacja: Gdy zaprosiłem go do restauracji mojego kolegi to, kur**, wołał o jedzenie na wynos, bo niby jego żona takiego nie jadła. No nie, tego się nie da opowiedzieć! - wstydzi się Skórka, a w jego głosie słychać zażenowanie.

Skórka o Najmanie: Jak to opowiem, to może nikt mi nie uwierzy...

W reakcji na stwierdzenie, że to wszystko brzmi wprost niewiarygodnie, były biznesmen przywołał jeszcze jedną "przygodę".

- Jak to opowiem, to może nikt mi nie uwierzy... Byłem z nim w Stanach Zjednoczonych, gdzie poleciał z pożyczonymi ode mnie 2 tysiącami dolarów. A wziął ze sobą jeszcze żonę. Przyjeżdżamy do Nowego Jorku, a on ma przy sobie 300 dolarów. Poszliśmy do hotelu, a tam cena za dobę wynosi 315 dolarów. No i zaczęły się kolejne pożyczki... On jest po prostu bezczelny, przebezczelny! - mówi Skórka.

Ryszard Skórka ma prostą receptę na to, jak sprawić, aby Najman przestał brylować w przestrzeni publicznej. - Ludzie w ogóle nie powinni go słuchać i włączać jego kanału w internecie, bo pewnie ma pieniądze od liczby wyświetleń. O wykupywaniu pay-per-view nawet nie mówię. Tym, co robi teraz ze "Słowikiem", przekroczył wszelkie granice. A wszystko po to, żeby zarobić trochę grosza - podsumowuje Skórka.

O komentarz do słów Ryszarda Skórki chcieliśmy bezpośrednio zapytać Marcina Najmana. Najpierw przystał na rozmowę i odniósł się do pierwszego pytania, ile jest aktualnych pozwów, które on sam wytoczył osobom związanym ściśle lub szeroko ze sportem. - Trudno mi w tym momencie powiedzieć, ile dokładnie, ale oczywiście takowe są - odparł.

Najman reaguje na wyrok z powództwa Skórki. Kilka zdań, rozłączył się i przysłał SMS-a

Gdy następnie został skonfrontowany ze sprawą Ryszarda Skórki, czy to nie moralność Kalego, skoro sam nie respektuje niekorzystnego dla siebie wyroku sądowego, wszedł w słowo i odrzekł: - Wie pan, ja coś panu powiem. Ryszard Skórka próbował być promotorem, natomiast problem zaczął się wtedy, gdy zostawił wszystkich swoich zawodników na lodzie, bo nagle mu się to znudziło. A gdy dowiedział się, że podpisałem z nimi kontrakty, to zaczął mi robić problemy i pod górkę. Tak że dziękuję bardzo, bez komentarza - powiedział Najman, nie dając szans na zadanie mu kolejnych pytań w sprawie, bo po prostu się rozłączył.

Marcin Najman odpiera zarzuty. Ale co z wykonaniem wyroku sądu?

Po kwadransie Najman dosłał jeszcze wiadomość SMS następującej treści: "Ryszard Skórka chciał być promotorem bokserskim. Tylko na pokaz, by się popisać w Oświęcimiu, gdzie mieszka. Po gali wyprawił bankiecisko dla połowy Oświęcimia, a po tym jak mu się gale znudziły i zostawił swoich zawodników na lodzie, i po tym gdy z niektórymi podpisałem kontrakt, przypomniało mu się, że to ja mam zapłacić za jego bankiecisko i zabawy w boks. W sądzie de facto też przegrał. Sąd nie uznał około 30 tys. zł, na które próbował mnie naciągnąć. To wszystko jeśli chodzi o komentarz".

Artur Gac

Poniżej rozmowa z Ryszardem Skórką na temat stanu jego zdrowia i wygaszanej działalności w sporcie

Artur Gac, Interia: Jak dziś wygląda pana aktywność przy sporcie?

Ryszard Skórka: - Jest już tylko symboliczna. Nie wtrącam się hokejowemu zarządowi Unii Oświęcim, od kiedy już nie jestem jego członkiem. Trochę pochorowałem i musiałem ustąpić, bo nie może być tak, że trzeba działać, a mnie nie byłoby na posterunku. Niestety kilka miesięcy sobie poleżałem, przez co musiałem odpuścić...

Za panem poważniejsze perypetie ze zdrowiem?

- Przez kilka miesięcy najeździłem się po Katowicach, po różnych klinikach, ale specjaliści niczego nie znaleźli.

Jakie dolegliwości panu towarzyszyły?

- Utrzymywała się wysoka gorączka i niesamowite osłabienie. Wtedy oficjalnie jeszcze COVID-19 nie było, ale niewykluczone, że mogłem go mieć jako pierwszy lub jeden z pierwszych w Polsce, bo działo się to pół roku wcześniej. Badania bez przerwy wychodziły źle, w całym organizmie miałem stany zapalne, a nie szło tego wyeliminować.

Skąd podejrzenia, że mógł pan mieć koronawirusa?

- Ponieważ dzierżawiłem jeden dom Chińczykom. Przy czym oni cały czas normalnie funkcjonowali i im kompletnie nic nie było.

Co było dalej z pana zdrowiem?

- Gdy już wirus zaczął dotykać coraz więcej ludzi, nie mogłem dostać się do kliniki. W końcu trochę popuściło i wróciłem do pracy, ale już tylko delikatnie. Natomiast od tego roku, mogę powiedzieć, jestem już emerytem. Czterdzieści lat pracy wystarczy.

Całkowicie zakończył pan działalność, czy komuś przekazał pan stery w firmie?

- Firmę jeszcze muszę prowadzić. Natomiast już nie świadczę robót, wyprzedałem niemal cały transport, za wyjątkiem kilku maszyn, koparki i ładowarki. Zostawiłem sobie tylko jedno autko, taką solóweczkę, bo działam troszkę w lesie, dokarmiając zwierzynę. Pozostała mi jeszcze mała, 10-tonowa wywrotka i nie chcę już nic więcej. Kupiłem dla siebie teren, który jeszcze tylko chcę dokończyć, aby go wydzierżawić.

Czyli perypetie zdrowotne wywróciły panu priorytety do góry nogami i uznał pan, że trzeba trochę zwolnić, bo zdrowie i życie bywają bardzo ulotne?

- Tak, tak. Tym bardziej, że dostałem od życia już trzecie ostrzeżenie. I nie chciałbym dłużej z nim pogrywać.

A te dwa pierwsze przypadki na czym polegały?

- Pierwsza historia miała miejsce 20 lat temu, ale pamiętam ją, jakby zdarzyła się wczoraj. Też sponiewierało mnie niesamowicie tak, że w miesiąc schudłem 30 kilogramów. Wówczas przyplątały się problemy z trzustką. Już byłem trochę po tamtej stronie...

A drugi przypadek?

- Parę lat temu i myślę, że też od trzustki. Był to kolejny, mocny sygnał ostrzegawczy.

Uznał pan, że trzy ostrzeżenia wystarczą?

- Tak, czas było naprawdę powiedzieć dość. Zdrowie u mnie całkiem się posypało. Jak idę do lekarza z barkami, to wychodzi potrzeba drobnego zabiegu, innym razem idę z kręgosłupem i okazuje się, że też trzeba zrobić zabieg. Ku***, ile tych zabiegów jeszcze? Poszedłem z woreczkiem, bo pojawiły się kamienie, to znów potrzebny był zabieg. Na nogę nie mogę chodzić, więc co zrobić? Zabieg. Pewnie musiałbym poleżeć w szpitalu z półtora roku, żeby wszystko próbować doprowadzić do porządku.

Genetyka daje znać o sobie, czy bardziej wychodzą lata pracy?

- To drugie, lata ciężkiej pracy. Pracy na mrozie. Teraz tak mi wykrzywia rękami, że nawet nie chce mi się o tym gadać. Jest bardzo niedobrze. W taką pogodę, jak teraz, boję się wychodzić na pole. Mogą być cztery stopnie na plusie, a wystarczy malusieńki wiaterek... Ze stopami nie ma problemu, mógłbym chodzić na bosaka, ale ręce od razu mi chyta i wykrzywia. No tragedia.

Przykre, że tak bardzo posypało się panu zdrówko.

- Niesamowicie. To jest nie do uwierzenia. Zawsze byłem dość sprawny, a dziś naprzeciwko tego, co było kiedyś, jestem kaleką. Przecież mnie nie wolno podnieść nawet pięć kilo. Do tego nie mogę za bardzo chodzić, bo w ponad 40 procentach mam niestabilną nogę. Po śliskim strach chodzić, żeby noga nie podjechała, w strachu o kolano, które już miałem rozwalone, łącznie z więzadłami i wszystkim. Uciekało mi w każdą stronę.

Jak się pan porusza?

- Jak jest prosto, to idę. Najgorzej po schodach. Całe szczęście, że 12 lat temu wpadłem na pomysł i postawiłem w Oświęcimiu dom jednokondygnacyjny. Jest tylko parter, 175 metrów kwadratowych, co w pełni mi wystarcza.

Przez trzy lata był pan mocno zaangażowany w boks, organizując gale i stojąc na czele założonej grupy, Unia Boxing Oświęcim.

- Wszystkie gale, które organizowałem, pokrywałem w całości. Najman nie dołożył do żadnej wspólnej gali nawet złotówki. Co do gal, które robiłem z Darkiem Snarskim, to nie powiem, bo Darek coś tam dokładał, jednak brał wszystkie pieniądze z telewizji, od sponsorów i za bilety. Generalnie bardzo chętnie i z zadowoleniem robili ze mną gale.

Robił pan sobie bilans, ile pieniędzy kosztowała pana ta przyjemność?

- Bardzo dużo, nawet nie chcę tego skrupulatnie liczyć.

Kilkaset tysięcy?

- Nie chciałbym mówić o kwotach. A jeszcze przecież byłem prezesem klubu hokejowego Unia Oświęcim, który też wspierałem finansowo.

Zaangażowanie finansowe było podobne?

- Skąd, większe. Tam miałem 30 ludzi do opłacenia, na poziomie ekstraligi.

Ma pan poczucie, że chociaż było warto?

- Tak, choćby w boksie. Dopóki byłem blisko, to paru ludzi wyciągnąłem z bagna i naprawdę nie żałuję. A jak już przestałem funkcjonować, to widzi pan, co się stało z Dawidem Kwiatkowskim...

Dawid jest w więzieniu?

- Tak, siedzi. I to, podobno, ma duży wyrok. Już wtedy, jak podawałem mu pomocną dłoń, miał trochę problemów, ale naprawdę zrobił się bardzo fajnym chłopakiem. Trener Jan Sibik sam był zaskoczony, że tak pozytywnie się zmienił. Wydaje mi się, że troszkę mojej zasługi w tym było. Chodził na treningi i sumiennie traktował obowiązki. Niestety jego idolem był Dawid Kostecki i skończył prawie jak jego imiennik... Cóż, w miarę jedzenia apetyt rośnie, chciał coraz więcej pieniędzy, co w rezultacie zwiodło go na manowce.

Rozmawiał: Artur Gac