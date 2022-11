Ruszyły rozmowy. Stawką będą cztery pasy mistrzowskie!

Amerykanin związał się kontraktem z Bobem Arumem na kilka walk. Wszystko po to, by móc zunifikować wszystkie cztery pasy wagi lekkiej , które następnie obronił. Z kolei Łomaczenko od początku zawodowej kariery jest związany z Top Rank, a w ostatnią sobotę października wrócił po długiej przerwie i nie bez problemów wypunktował Jamaine'a Ortiza.

Boks. Devin Haney chce walczyć z Wasylem Łomaczenką

- Łomaczenko to świetny bokser, widzieliśmy jednak co stało się w jego walce z większym Teofimem Lopezem. A mój syn wygląda jakby ważył z piętnaście funtów więcej niż Łomaczenko. Doprowadźmy do tego pojedynku, my jesteśmy na to otwarci - mówi Bill Haney, ojciec i trener aktualnego czempiona w limicie 61,2 kilograma.