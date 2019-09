Michael Hunter (18-1, 12 KO) po przejściu z wagi junior ciężkiej do ciężkiej prezentuje się w ringu bardziej dojrzale. Amerykanin okrzepł, dopracował kilka swoich mocnych elementów i odnosi niezłej wartości zwycięstwa. Kilka dni temu "The Bounty" pokonał Siergieja Kuzmina, a teraz może go czekać kolejna walka z rosyjskim pięściarzem, choć już dużo większa.

Trwają prace nad tym, by Hunter 7 grudnia na gali Ruiz junior - Joshua II w Arabii Saudyjskiej zmierzył się z Aleksandrem Powietkinem (35-2, 24 KO).

- Chcę Powietkina. Jeśli to oglądasz, to wiedz, że idę po ciebie - mówił po walce z Kuzminem zwycięski Amerykanin.

- To jest walka, jaką chcę zorganizować w Arabii Saudyjskiej. Hunter bije dużych facetów. Nie przegrał z Kuzminem rundy. Nie imponuje może rozmiarami, ale naprawdę zna się na tej robocie. To byłaby naprawdę dobra walka dla Huntera - powiedział mediom Eddie Hearn.

Pojedynek ten zapowiada się bardzo ciekawie i pozostaje mieć nadzieję, że naprawdę w grudniu będziemy świadkami tej potyczki. Zwycięzca mógłby z pewnością liczyć na naprawdę dużą walkę w następnej kolejności.