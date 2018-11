W kościele na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Gmitruka. Wybitnego trenera boksu żegnają byli podopieczni, przedstawiciele wielu pokoleń środowiska pięściarskiego oraz kibice.

Zdjęcie Andrzej Gmitruk miał 67 lat /Fot. Tomasz Jagodziński /East News

Decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy Gmitruk pośmiertnie został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla polskiego sportu i osiągnięcia w pracy szkoleniowej. Odznaczenie przekazał żonie zmarłego uczestniczący w uroczystości minister sportu i turystyki Witold Bańka.

Po mszy świętej Gmitruk zostanie pochowany w grobie rodzinnym.

Wybitny trener zmarł 20 listopada w wieku 67 lat. Przyczyną zgonu - co wykazała sekcja zwłok - była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. Jak poinformował Adam Krzysztof, współpracownik szkoleniowca i przyjaciel rodziny, w związku z rocznicą śmierci syna trenera, zapalił on świeczkę ku jego pamięci na tarasie swojego domu, a przez nią ogień zajął cały stolik. Działo się to w nocy, szkoleniowiec obudził się, biegł na taras, aby ugasić pożar, w trakcie gaszenia poniósł śmierć.

Jako zawodnik Gmitruk boksował krótko w warszawskiej Polonii, szybko zajął się pracą trenerską. Prowadził m.in. Legię Warszawa, która pod jego ręką seryjnie zdobywała tytuły mistrza Polski.

Szkolił m.in. Andrzeja Gołotę, Tomasza Adamka, Artura Szpilkę czy Mateusza Masternaka. Jako selekcjoner pracował z olimpijskimi reprezentantami Polski i Norwegii. Biało-czerwonych prowadził m.in. w igrzyskach olimpijskich w Seulu (1988 r.), gdzie Gołota zdobył brązowy medal w wadze 91 kg, podobnie jak Jan Dydak (67 kg), Henryk Petrich (81 kg) i Janusz Zarenkiewicz (+91 kg).

Jeszcze 10 listopada był w narożniku Szpilki w wygranej walce z Mariuszem Wachem w kategorii ciężkiej na gali w Gliwicach. Ostatnio współpracował także m.in. z Maciejem Sulęckim i Izu Ugonohem, a wcześniej przez jakiś czas pomagał Ewie Piątkowskiej.