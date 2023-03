Rozpoczął się proces rejestracji do kontrowersyjnych MŚ. Polska nie wystąpi

Mistrzostwa, których gospodarzem będzie Uzbekistan, już spotkały się z ostracyzmem niektórych federacji. Powodem jest dopuszczenie do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi. Podobnie było w przypadku MŚ kobiet, które w niedzielę zakończą się w Indiach. Do New Delhi swoich reprezentantek nie wysłało jedenaście krajowych związków, w tym Polska.