Rozpętał burzę przed wielkim hitem. Poszedł ostro po bandzie, mocny atak

Do rewanżu w hicie wagi ciężkiej pomiędzy Ołeksandrem Usykiem a Tysonem Furym zostały niecałe trzy miesiące. Pierwszą walkę wygrał Ukrainiec, który dzięki temu zgromadził cztery pasy. Brytyjczyk nie zamierza jednak tak zostawić sprawy. W mediach społecznościowych mocno zaatakował nie tylko rywala, ale i cały jego obóz. I "Król Cyganów" jest przekonany, że tym razem to on zejdzie z ringu jako zwycięzca.