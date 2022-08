Rozgniewany Joshua zabrał pasy Usyka. Nerwowa reakcja Brytyjczyka na werdykt

Joshua drugi raz, po decyzji sędziów, przegrał z Usykiem. Tym samym Ukrainiec obronił tytuły mistrzowskie organizacji IBF, IBO, WBA i WBO, które zdobył w pierwszej walce. Dodatkowo Ukrainiec posiada prestiżowy pas magazynu "The Ring".

Brytyjczyk był rozgoryczony po kolejnej porażce. Po usłyszeniu werdyktu wziął dwa pasy Ukraińca - ten od "The Ring" i pas federacji WBA i wyrzucił je za ring.

Później Joshua wybrał się do szatni, ale wrócił, by powiedzieć kilka słów Usykowi. Kilka chwil później Brytyjczyk jednak ochłonął i w krótkim, emocjonalnym monologu stwierdził, że Usyk to klasowy pięściarz.