Łukasz Różański (15-0, 14 KO) to jeden z najbardziej obiecujących polskich bokserów. Ponownie wystąpi w swojej "świątyni", gdzie jeszcze nie przegrał. To właśnie w Rzeszowie odprawiał z kwitkiem m.in. Alena Babicia, Artura Szpilkę czy Izu Ugonoha.

Jego nokautujące ciosy i agresywny styl walki sprawiają, że każdy jego pojedynek to gwarancja emocji i widowiska. Pięściarz z Czarnej Sędziszowej zdobył popularność dzięki spektakularnym zwycięstwom, które pokazały jego zdolność do dominacji między linami.

Lawrence Okolie (19-1, 14 KO) to jeszcze niedawny mistrz świata WBO w kategorii cruiserweight. Tytuł stracił niemalże równo rok temu po wyrównanej walce z rodakiem Chrisem Billamem-Smithem. To była jego jedyna porażka w karierze, od tamtego czasu bokser pozostał nieaktywny. Trzeba wspomnieć, że zdolność do utrzymania przeciwników na dystans i skuteczna defensywa czynią go wyjątkowo trudnym rywalem. Eksperci nie mają wątpliwości, że to on jest teraz faworytem pojedynku.