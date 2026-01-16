Jeśli prześledzi się reakcje kibiców i ludzi sportu związane z pojedynkiem Damiana Knyby z Agitem Kabayelem o mistrzostwo świata WBC Interim w wadze ciężkiej, to równie dużo co o samej walce o gigantyczną stawkę, mówi się o wejściu do ringu 29-latka.

Dlaczego "Rota"? Rachwał: To było przepiękne, o historii nie można zapominać

Wejściu lub wyjściu - bo oba słowa są zamiennie stosowane na określenie momentu, który jest elementem wielkiego show i dotyczy drogi, którą kolejno pięściarze pokonują z szatni do ringu. Zawsze kolejność jest taka, gdy mowa o walce o pas, który już jest w posiadaniu jednego z pięściarzy, że najpierw kamery są skierowane na pretendenta, a dopiero jako drugi do ringu wkracza urzędujący czempion.

Takie momenty czasami bywają trudne też z innego powodu, a gdy o nich myślę, od razu przed oczami stają mi walki emerytowanych już braci Kliczków. Ich wejścia do ringu przypominały niemal spektakle, a problem polegał na tym, że w tym czasie trudny sprawdzian przechodzili ich rywale, którzy już stali w ringu i wyczekiwali jednego lub drugiego mistrza. Ciepły płaszcz, przypominający bardziej futro niż szlafrok, włożył na siebie choćby Mariusz Wach, aby na otwartym stadionie przez kilkanaście minut nie wychłodzić organizmu.

Co ciekawe, wydarzenie z ostatniej soboty także miało miejsce za naszą zachodnią granicą, ale w zamkniętej hali w Oberhausen. W tym przypadku nie było więc konieczności myśleć o zabezpieczeniu ciepłoty organizmu, tylko wymyślać kompletnie inną koncepcję i scenografię. Pomysł był niespotykany, bowiem Damian Knyba wyłonił się publiczności w stroju z przytwierdzonymi do pleców wielkimi skrzydłami husarskimi, na rękawach powiewała mu imitacja piór, a za towarzyszy miał dwóch rycerzy w zbrojach ze średniowiecza.

Najistotniejszym elementem była jednak pieśń, słynna "Rota", historycznie mająca potężną wymowę patriotyczną. A zwłaszcza w tym miejscu, na terenie Niemiec, jako że powstała jako silny sprzeciw wobec germanizacji na ziemiach polskich pod zaborem pruskim. Tyle tylko, że ten wybitny utwór, który tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nawet rozpatrywano jako hymn narodowy, powstał w określonym kontekście wydarzeń, gdy Niemcy byli dla naszego kraju śmiertelnym wrogiem i zagrożeniem.

Rozwiń

Czy do bieżącej sytuacji geopolitycznej, gdy wrogiem Polski i państw tej części Europy jest putinowska Rosja, wybrzmiewające z głośników słowa "Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz" były najszczęśliwsze?

Niespodziewane słowa Kabayela do Knyby już w szatni

Z tym pytaniem i wewnętrznymi wątpliwościami zwróciłem się do Eryka Rachwała, głównego doradcy Damiana Knyby, który także odgrywał kluczową rolę w tym performensie. Gdy pięściarz wychodził do ringu, on stał przy linach ringu, wiwatując biało-czerwoną flagą.

- Akurat mnie, osobiście, bardzo się to podobało. Wiesz, to jest boks, to jest walka, a nie zabawa, rozmowa przy kawie czy sztuka wysoka. Mówimy o zadziornym sporcie, a przy tym proszę spojrzeć, jak koniec końców oni nas potraktowali? Damian był praktycznie już przegrany od momentu, gdy podjął się tej walki. Kabayel nie mógł jej przegrać. Po prostu nie mógł, bo oni za dużo kasy w to zainwestowali, mają plany z DAZN, a Kabayel był jedną walkę od pojedynku z Usykiem. Z kolei w szatni po walce sam Kabayel powiedział, iż myślał, że będzie mu dużo łatwiej, nie spodziewając się takiej postawy ze strony Damiana - rozpoczął Rachwał.

I na powrót nawiązał do show z wyjściem do ringu.

Mnie się wydaje, że ono było przepiękne. Dużo polskich kibiców, z całego świata, pisało nam, że dosłownie płakali. Słowa są jakie są, historii nie zmienisz, Niemcy zrobili nam to co zrobili i nie można o tym zapominać. Historia często się powtarza, bo z pokolenia na pokolenia jest ludziom coraz łatwiej i zapominają o tym, co nie raz i nie dwa już się stało. Uważam, że przy takiej publicznej okazji, jaką miał Damian, by trochę przypomnieć ludziom historię Polski, wydaje mi się, że to była piękna rzecz.

Zapewnia, że po gali nie było żadnego zamieszania z tym związanego, gdyby na przykład niemieckiej stronie ktoś przetłumaczył, jakie słowa przygrywały do bokserskiego i telewizyjnego spektaklu. - Nic takiego nie miało miejsca. Oni skupili się tylko na tym, że Kabayel nie mógł tej walki przegrać, w nic innego się nie wgłębiali. Wydawało im się, że zmiotą Damiana z ringu, a obraz walki był zupełnie inny.

Artur Gac

Krzysztof Głowacki - Jordan Nandor. Skrót walki. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Damian Knyba po tym, jak rzucił na deski Joeya Dawejkę Frank Franklin II East News

Knyba - Kabayel Adam Lewicki AFP