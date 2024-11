Aleksander Powietkin "trafiony" poza ringiem. Rosjanin podjął decyzję

Przekonał się o tym m.in. Andrzej Wawrzyk, którego kariera długo była budowana w tym kierunku, aby wreszcie dostał szansę życia. Konfrontację z Rosjaninem w 2013 roku niestety do dzisiaj może wspominać bardzo boleśnie, w ringu oglądaliśmy zdecydowaną różnicę klas. Krakowianin przegrał przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie. Co ciekawe, w następnej walce Powietkin zmierzył się z Władimirem Kliczką i wtedy on poczuł, co to znaczy zmierzyć się z zawodnikiem, do którego ciężko się dobrać. Był na deskach, ale dotrwał do końcowego gongu, przegrywając do wiwatu na kartach punktowych.