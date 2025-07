Rośnie napięcie przed walką Usyka. A Ukrainiec z rekordem, to wyjątkowy moment

Lipcowa konfrontacja Ołeksandra Usyka z Danielem Dubois zapowiada się niezwykle interesująco . Panowie znają się doskonale, bo kilka lat temu walczyli już we Wrocławiu. Stolica Dolnego Śląska okazała się wtedy szczęśliwa dla Ukraińca, który triumfował przed czasem. Brytyjczyk nie pogodził się jednak z końcowym rezultatem i marzy o udanym rewanżu. Pomoże mu prawie stutysięczna publiczność, bo trybuny na Wembley wypełnią się do ostatniego miejsca.

Od Wyspiarza bije ogromna pewność siebie. "W tej chwili nikt mnie nie zatrzyma. Odrodziłem się, jestem na fali wznoszącej i długo mnie teraz nikt nie pokona. Ludzie wciąż mnie podważają, nad nie do końca we mnie wierzą, wkrótce jednak to się zmieni. To będzie prawdziwy stempel na mojej pozycji w świecie boksu. Mam zamiar go znokautować" - mówił młodszy z pięściarzy dla BBC (cytat za: "Bokser.org").