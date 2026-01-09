Rośnie napięcie przed walką Polaka o MŚ w wadze ciężkiej. Niemiec "traci" 8 kilogramów

Pozostają godziny do walki o tymczasowe mistrzostwo świata WBC w wadze ciężkiej. Damian Knyba (17-0, 11 KO) zmierzy się w Rudolf Weber Arena w Oberhausen z Niemcem Agitem Kabayelem (26-0, 18 KO), związanym z Queensberry Promotions. Polak przez wielu jest skazywany na pożarcie, ale to największa szansa w jego dotychczasowej karierze. Mówi, że przyjechał po nokaut.

33-letni Kabayel zdobył tytuł interim w lutym 2025 r., kiedy na gali w Rijadzie w 6. rundzie bardzo mocnym ciosem na wątrobę znokautował Zhileia Zhanga. Pas wręczył mu wtedy sam Ołeksander Usyk, który od maja 2024 r. pozostaje regularnym czempionem federacji World Boxing Council.

Starcie niemiecko-polskie jest main eventem karty walk sobotniej gali. Nie zabraknie też innych ciekawych konfrontacji, jak chociażby ta Piotra Ćwika z Nelviem Tiafackiem, w ringu pojawi się też Roman Fury, brat Tysona, "Króla Cyganów".

Agit Kabayel - Damian Knyba. W piątek odbyło się ważenie, oto wyniki

Nie da się jednak ukryć, że większość kibiców czeka na to, czy Knyba 15 dni przed swoimi 30. urodzinami będzie w stanie sprawić sensację i pokonać znanego przeciwnika. Za nami już ważenie. Polak wniósł 117,8 kilograma (na porannym miał 117,7), a Niemiec 109,3, czyli tyle samo, ile jedenaście miesięcy temu przed walką z Zhangiem. Nasz rodak ma więc "przewagę" kilku kg.

Rozwiń

Rozwiń

- Jestem w formie życia. Czuję to. Dawałem z siebie wszystko w przygotowaniach. Myślę, że 10 stycznia pokażę nową wersję siebie - mówił Knyba w rozmowie z Interia Sport przed kilkoma dniami.

Damian Knyba ISHIKA SAMANT AFP

Damian Knyba AFP

Agit Kabayel ROBERTO PFEIL/DPA/dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Jeśli boks, to tylko Włodarczyk. Życiowo, głupi człowiek Polsat Sport Polsat Sport