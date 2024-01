Rośnie ciśnienie przed walką roku. Adamek obiecuje. „Górale na pewno dojadą"

W wadze junior ciężkiej był zawodowym mistrzem świata organizacji International Boxing Federation (IBF) i International Boxing Organization (IBO), a w wadze półciężkiej w World Boxing Council (WBC). Toczył walki z innymi gwiazdami polskiego boksu - Andrzejem Gołotą, Przemysławem Saletą czy Arturem Szpilką , a także wielkim światowego pięściarstwa - np. Witalijem Kliczką , Stevem Cunninghamem czy Chadem Dawsonem. Jego bilans walk to 53 zwycięstwa (31 przez KO) i sześć porażek.

W drugim narożniku stanie Chalidow. Według wielu fanów jeden z najlepszych zawodników w historii polskiego MMA . W KSW panował niemal dziesięć lat. Najpierw był mistrzem w wadze półciężkiej (2009-2011), a potem dwukrotnie w średniej (2015-2018 i 2020-2021). Jego bilans to 37 zwycięstw, osiem porażek i dwa remisy.

Nic więc dziwnego, że zapowiedź walki takich wojowników rozpala emocje . Pojedynek odbędzie się w formule pięściarskiej, co oczywiście daje większe szanse cztery lata starszemu Adamkowi. Bokser jest też pięć centymetrów wyższy, a także cięższy. Nie walczył jednak od ponad pięciu lat. A Chalidow całkiem niedawno by w oktagonie - w czerwcu ubiegłego roku wygrał w KSW ze Scottem Askhaem i regularnie walczy - raz w roku.

Tomasz Adamek: Głowa jest tylko jedna

Adamek uważa jednak, że wszystko zależy od treningu i ciężkiej pracy. - W tym sporcie nie ma nic za darmo. Jeżeli nie przepracujesz wszystkiego na treningu, to dostaniesz po głowie, a głowa jest jedna. Trzeba więc iść na salę, ciężko pracować i z pomocą Bożą dochodzić do sukcesu. Wchodząc do ringu, zawsze musisz czuć, że jesteś silny i wchodzisz po zwycięstwo - mówi na stronie kswmma.com.