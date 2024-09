Rosną szanse Szeremety na złoto igrzysk. Trener ma nowe wieści w jej sprawie

Polacy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu sprawili kibicom kilka miłych niespodzianek . Jedna z największych sensacji stała się faktem choćby za sprawą Julii Szeremety. Pięściarka, pomimo młodego wieku, radziła sobie w ringu niczym ryba w wodzie i dzielnie przechodziła przez kolejne fazy turnieju. Swoją jedyną pogromczynię znalazła dopiero w wielkim finale. Nie do ruszenia w konfrontacji o złoto okazała się Lin Yu-Ting . Tajwanka wygrała każdą z rund i w pewnym stylu zajęła najwyższy stopień podium.

Julia Szeremeta musi uzbroić się w cierpliwość. Wyniki badań dopiero w listopadzie

Lin Yu-Ting po imprezie w stolicy Francji poddano badaniom hormonalnym. "Jako trener o tym nie myślę, igrzyska są za nami, a ja patrzę do przodu. Ale wiem, że zarówno Yu-Ting, jak i Imane Khelif, były badane po finałowych walkach igrzysk . A na wyniki badań hormonalnych czeka się około trzech miesięcy" - oznajmił szkoleniowiec w wywiadzie z "WP SportoweFakty".

"Wiemy, że sprawa jest dość kontrowersyjna, więc jakiś procent szans na zmianę ostatecznych wyników jest. Ale my na pewno się tym nie zajmujemy, nawet w żaden sposób nie możemy. Wszystko jest po stronie MKOl, to oni przeprowadzali badania" - dodał. Jeżeli zostaną wykazane jakiekolwiek nieprawidłowości, może dojść do zmian końcowych wyników. Polka ma cień szansy na mistrzostwo olimpijskie.