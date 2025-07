Rosjanin zawieszony za doping. Niepokonany, niedawno wygrał z Polakiem

W organizmie Imama Chatajewa wykryto obecność klomifenu i jego metabolitów. Stało się to podczas kontroli 9 kwietnia 2024 roku. Ukarano go dwuletnim zawieszeniem i wykreślono wyniki z ostatnich trzynastu miesięcy. Nie wpływa to jednak w żaden poważny sposób na jego CV, bo najważniejsze osiągnięcia miał wcześniej - brązowy medal na igrzyskach w Tokio w 2021 r. i kolejny krążek na mistrzostwach świata pod egidą IBA w 2023 r.