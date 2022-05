Rosjanin odniósł się do słów Władimira Kliczki

- Nic nie mam przeciwko rosyjskim sportowcom, tu chodzi o politykę. Każdy, kto reprezentuje Rosję, powinien być w jakiś sposób ukarany i zawieszony. Tylko w ten sposób pokażemy Rosji, że świat jest przeciwko tej głupiej wojnie - powiedział kilka tygodni temu Kliczko.

Dmitrij Biwoł do Kliczki: Sport różni się od polityki

- Kibicowałem Kliczce przez całą jego karierę. Lubię jego styl walki. Jako były sportowiec powinien jednak wiedzieć, że sport różni się od polityki. On teraz jest politykiem, to smutne, że miesza sport z polityką... Najważniejsze jest to, że kibice chcą zobaczyć moją walkę z Canelo - stwierdził Biwoł, mistrz świata WBA wagi półciężkiej.

