Rosjanin na drodze giganta. Nazwisko zaskakuje, promotorzy mają jasny plan

Tyson Fury po dwóch porażkach z Ołeksandrem Usykiem przeszedł na sportową emeryturę. Były mistrz świata zarzekał się wiele razy, że już nie wróci do boksu, ale jest on człowiekiem, po którym można się spodziewać absolutnie wszystkiego.

Hit na horyzoncie. Fury - Joshua we wrześniu 2026 roku

Kilka dni temu magazyn "The Ring" poinformował, że we wrześniu 2026 roku ma dojść do starcia Tyson Fury - Anthony Joshua. - Teraz jesteśmy bliżej, niż kiedykolwiek, aby w końcu do tego doszło - czytamy.

Dziennikarze podkreślili, że zanim dojdzie do tego starcia to Fury i Joshua stoczą jeszcze jeden pojedynek w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Przed Joshuą starcie z Jake'em Paulem 19 grudnia 2025 roku w Miami, ale potem były czempion wagi ciężkiej miałby stoczyć jeszcze jeden pojedynek.

To może być pierwszy rywal Fury'ego po powrocie z emerytury

Co z Furym? Właśnie pojawiały się sensacyjne doniesienia ws. "Króla Cyganów". Dziennikarze "The Ring" przekazali, że głównym kandydatem jest Arsłanbek Machmudow, który nie jest znany szerszej grupie kibiców. Rosjanin ma na swoim koncie 23 walki, a przegrał tylko dwie z nich (z Guido Vianello w sierpniu 2024 roku oraz Agitem Kabayelem w grudniu 2023 roku). Rosjanin w marcu 2022 roku skrzyżował rękawice z Mariuszem Wachem. Pokonał on "Wikinga" przez techniczny nokaut w szóstej rundzie. Machmudow ostatni pojedynek stoczył w październiku Sheffield, gdzie pokonał na punkty Davida Allena.

Według wstępnych założeń walka Brytyjczyka z Rosjaninem miałoby się odbyć w kwietniu 2026 podczas gali organizowanej na Tottenham Hotspur Stadium w Londynie.

