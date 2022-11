Rosjanin broni pas mistrza świata. Co za walka!

Od początku dużo działo się w ringu. Fajną pierwszą rundę Rosjanin zakończył świetną kombinacją prawego haka i lewego sierpa, zaznaczając swoją przewagę. Potem kilka minut trwała walka w półdystansie. Nieznacznie lepszy wydawał się champion, ale Ramirez nie oddawał pola. W piątym starciu Biwoł wyprowadził kombinację pięciu ciosów. Wszystkie doszły do celu, a Meksykanin udowodnił, że potrafi przyjąć bardzo dużo. Od tego momentu jednak cofnął się, a przecież przez całą karierę to raczej on spychał innych do odwrotu.