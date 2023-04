Rosjanie żądają odebrania Polsce prestiżowej imprezy

Igrzyska Europejskie, oprócz walki o medale, są imprezą, na które będzie można wywalczyć kwalifikacje olimpijskie. W boksie do wywalczenia są aż 44 bilety do Paryża, co oznacza, że impreza, która rozpocznie się 21 czerwca, będzie największymi kwalifikacjami na Starym Kontynencie.