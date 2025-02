"Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu (IBA), organizacja, z którą nie jestem już związana i która nie jest już uznawana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, ponownie wysunęła bezpodstawne oskarżenia, które są fałszywe i obraźliwe , wykorzystując je do realizacji swoich planów. Jest to kwestia, która dotyczy nie tylko mnie, ale szerszych zasad uczciwości i należytego procesu w sporcie" - to jeden z pierwszych akapitów, jakie w swoim zdecydowanie brzmiącym oświadczeniu opublikowała Imane Khelif.

Reklama