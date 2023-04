Rosjanie brutalnie traktują Ołeksandra Usyka. "Nazista, banderowiec"

Po wybuchu rosyjskiej agresji na Ukrainie mistrz świata wagi ciężkiej Ołeksandr Usyk nie wahał się ani chwili i postanowił powrócić do ojczyzny, by stanąć w jej obronie.

Bohaterska postawa Usyka nie spodobała się prorosyjskim władzom Krymu, przez co stracił on tytuł "Zasłużonego Pracownika Kultury Fizycznej i Sportu Autonomicznej Republiki Krymu" oraz insygnia Autonomicznej Republiki Krymu "za wierność obowiązkom" .