Ioka walczył w tym roku tylko raz, pokonując we wrześniu po trudnej walce jednogłośnie na punkty Francisco Rodrigueza Juniora. Tylko jeden tegoroczny występ zaliczył również niepokonany od prawie dekady Ancajas, który w kwietniu wygrał jednogłośnie na punkty z Jonathanem Javierem Rodriguezem.

Areną pojedynku Japończyka z Filipińczykiem będzie wyróżniająca się odważnym designem hala Ota City General Gymnasium, która może pomieścić około pięciu tysięcy widzów, ale posiada również możliwość powiększenia widowni i zmieszczenia około dwunastu tysięcy. Ta druga możliwość zostanie prawdopodobnie wykorzystana 31 grudnia.

Zwycięzca pojedynku Ioka - Ancajas rzuci zapewne wyzwanie wielkim gwiazdom - Romanowi Gonzalezowi i Juanowi Francisco Estradzie (aktualnemu mistrzowi WBC i WBA).

