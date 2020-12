Trwa gala Rocky Boxing Night w Wielkim Klinczu. Efektowne zwycięstwo odniósł Kubańczyk Evander Rivera, a krew zalewająca twarz nie przeszkodziła w triumfie Rafałowi Rzeźnikowi. Transmisja gali w w Polsacie Sport Extra i Polsacie Sport Fight.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Michał Cieślak pokonał przed czasem Taylora Mabikę (POLSAT SPORT). wideo Polsat Sport

Gala rozpoczęła się od walki w formule boksu olimpijskiego. Tu nie mieliśmy zwycięzcy, bo Igor Terlecki zremisował z Dawidem Oerlichem.

Reklama

Później efektowny przebieg miał pojedynek Evandera Rivery. To jeden z trzech debiutujących na tej gali Kubańczyków, którzy na co dzień trenują w Klubie Bokserskim Walczak Poznań Krzysztofa Blocka. Boksujący w kategorii junior średniej Rivera bardzo szybko odniósł efektowne zwycięstwo.



Kubańczyk pokonał Islama Mayrasultanova przez nokaut już w pierwszej rundzie.



Emocji nie brakowało także w starciu, zaliczanym do turnieju w kategorii junior ciężkiej. W trzeciej rundzie bardzo nieprzyjemnego rozcięcia nabawił się Rafał Rzeźnik, któremu w wyniku zderzenia z Andrzejem Szkutą pękła skóra na głowie i krew w sekundzie zalała mu pół twarzy.

Lekarz dopuścił pięściarza do kontynuowania pojedynku, a dodatkowo Rzeźnik miał szczęście, bo sekundę po wznowieniu zabrzmiał gong, oznaczający koniec rundy. W przerwie przed ostatnią odsłoną dobrą pracę w narożniku wykonał czołowy polski cutman Tomasz Skarżyński, który zatamował krwawienie.



Rzeźnik z powodzeniem dotrwał do końca i pokonał rywala jednogłośnie na punkty. Wszyscy sędziowie zgodnie orzekli 40:36.



Art