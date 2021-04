Youri Kalenga, zawodnik z Demokratycznej Republiki Konga, zwycięstwem w walce wieczoru Rocky Boxing Night otworzył sobie szansę do wyjścia do boju o mistrzostwo świata wagi junior ciężkiej WBC. Powalił Słowaka Michala Plesnika w dziewiątej rundzie.

Gala bokserska Rocky Boxing Night, transmitowana przez Polsat, była unikalna, bowiem odbyła się na 34. piętrze wieżowce Olivia Business Center w Gdańsku, a zatem 150 metrów nad ziemią. W dziejach boksu trudno znaleźć zawody rozgrywane aż na takiej wysokości.

Poziom gali też był wysoki, aczkolwiek wyniki walk nie pozostawały złudzeń i żadna nie wzbudziła kontrowersji. W walce wieczoru w wadze ujunior ciężkiej pochodzący z Demokratycznej Republiki Konga pięściarz Youri Kalenga walczył o frankofoński pas mistrza WBC ze Słowakiem Michalem Plesnikiem.



Youri Kalenga celuje w mistrzostwo świata

Kalenga jest już zawodnikiem znanym polskim kibicom. Mieszkający we Francji reprezentant Demokratycznej Republiki Konga w przeszłości mierzył się z Mateuszem Masternakiem i Michałem Cieślakiem. Na Rocky Boxing Night "El Torro" miał zadebiutować w grudniu zeszłego roku. Wówczas jego rywalem miał być Nikodem Jeżewski, lecz Polak zdecydował się przyjąć walkę o pas WBO z Lawrencem Okolie. W kwietniu miał się zetrzeć z Ukraińcem Stanisławem Kutinem, ale z powodu koronawirusa jego miejsce zajął praworęczny Słowak.

Youri Kalenga, który swego czasu publicznie zniszczył Biblię na znak protestu przeciwko ludobójstwu Belgów w jego ojczyźnie, bił się o awans na dziesiąte miejsce w rankingu i szansę występu w boju o mistrzostwo świata ze swym rodakiem, Ilungą Makabu. Ten pięściarz z Demokratycznej Republiki Konga dzierży pas od stycznia 2020 roku, odkąd pokonał w Kinszasie Polaka Michała Cieślaka.



W drugiej rundzie słowacki zawodnik był liczony po tym, jak Kalenga go trafił i pociągnął na deski. W czwartej rundzie atakujący cały czas Kongijczyk posłał rywala na deski raz jeszcze, a przecież Michal Plesnik nigdy w karierze nie przegrał przed czasem. Tu jednak walczył o przetrwanie po łącznie czterech knockdownach. Dotrwał do dziewiątej rundy i wtedy uderzenie Kongijczyka powaliło go łącznie na deski w ciężkim nokaucie.

W inne walce Damian Szczypior podtrzymał swoją passę i miano niepokonanego zawodnika i odniósł swoje siódme zwycięstwo na zawodowym ringu.

Wyniki gali Rocky Boxing Night w Gdańsku:

Youri Kalenga (25-6) pokonał Michala Plesnika (9-4) przez nokaut w dziewiątej rundzie.

Adrian Szczypior (7-0) pokonał Damiana Mielewczyka (12-6) jednogłośną decyzją sędziów.

Ihosvany Garcia (3-0) pokonał Dominika Szalczyka (1-2) przez nokaut w pierwszej rundzie.

Rafał Rzeźnik (2-0) pokonał Damiana Smagieła (1-1) jednogłośną decyzją sędziów (60-54, 58-56, 59-55).

Evander Rivera (3-0) pokonał Zoltana Szabo (27-28) jednogłośną decyzją sędziów (60-53, 60-53, 60-53).

Dominik Harwankowski (3-0) pokonał Roberta Niedźwiedzkiego (0-4-1) przez techniczny nokaut w drugiej rundzie.

Jacek Chruślicki (6-0) pokonał Konrada Cupriaka (0-3) jednogłośną decyzją sędziów (40-36, 40-36, 40-36)

Paweł Nowaczyński (1-1) pokonał Filipa Bielińskiego (0-1) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

Damian Zawieruszyński (1-0) pokonał Łukasza Puczyńskiego (0-1-1) większościową decyzją sędziów (39-37, 39-37, 38-38).