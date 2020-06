Robert Parzęczewski: Kiedyś walczyłem za darmo i jeszcze opłacałem przeciwników

- Nie patrzę na tę walkę, jak na kolejny krok w karierze. To nie będzie żaden krok, tylko bardziej okazja do sprawdzenia okresów przygotowawczych. Szykowałem się na konkretnego zawodnika z wyższej półki. Teraz najbardziej jestem szczęśliwy z tego, że w ogóle zaboksuję. Kolejny okres przygotowawczy i wydane pieniążki nie pójdą na marne - mówi w rozmowie z Interią Robert Parzęczewski (24-1, 16 KO), czołowy polski pięściarz kategorii superśredniej. 26-letni sportowiec z Częstochowy w sobotę na gali MB Boxing Night 7 w Hotelu Arłamów zmierzy się w walce wieczoru z pochodzącym z Bośni i Hercegowiny Sladanem Janjaninem (27-5, 21 KO).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Artur Szpilka w wywiadzie z Interią o swoich wzlotach i upadkach. Wideo INTERIA.TV

Artur Gac, Interia: Już zameldował się pan w Arłamowie?

Reklama

Robert Parzęczewski: - Dziś wieczorem (czwartek - przyp. AG) dotrzemy w Bieszczady z Częstochowy. Tak, żeby na spokojnie się przespać, a już rano z odpowiednią wagą czekać na ceremonię ważenia.

Największym wyzwaniem stojącym przed panem na godziny przed pojedynkiem jest właściwa motywacja na rywala tej klasy, co Sladan Janjanin, z którym skrzyżuje pan rękawice w walce wieczoru?

- Na pewno dobrze, że już na końcówce przygotowań, gdy właściwie cała praca została wykonana, okazało się, że walczę z takim przeciwnikiem. Inaczej ciężko byłoby się zmotywować, a przede wszystkim mieć ochotę "robić" wagę, wykładać kolejne pieniądze i poświęcać wszystko na tego typu zawodnika. Nie chcę tu nikogo lekceważyć, bo wiadomo, że każdego, kto wchodzi do ringu, trzeba szanować. Do takiego zawodnika też może uśmiechnąć się los i wyjdzie mu jakiś "lucky punch", ale jednak szykowałem się na konkretnego rywala z wyższej półki. Parę nazwisk niedoszłych przeciwników ujrzało światło dzienne, z których większość, jeśli nie każdy, byłby dla mnie kolejnym testem i sprawdzianem.

Miał pan swoje preferencje?

- Zgadzałem się na każdego z tej listy, ktokolwiek by nim miał być, przede wszystkim szykując się na dobrego zawodnika. Teraz najbardziej jestem szczęśliwy z tego, że w ogóle zaboksuję. Kolejny okres przygotowawczy i wydane pieniążki nie pójdą na marne.

Sytuacja związana z pandemią dotknęła nie tylko nas, sportowców, ale wiele grup zawodowych, dlatego nie ma co użalać się nad sobą. Jak będzie trzeba, to się wyjedzie do roboty za granicę. Robert Parzęczewski

Warto mieć świadomość, że w bokserskim biznesie pan cały czas jest zdecydowanie na dorobku.

- Wiadoma sprawa. Bo gdybym miał nie wiadomo jak dużo środków finansowych i nie wiadomo jakich sponsorów, czy choćby już nawet kilka walk stoczonych w tym roku, to najprawdopodobniej być może nawet odpuściłbym pojedynek z takim zawodnikiem. Uznałbym, że na takim poziomie w ogóle bez sensu wychodzić na ring. Jednak sytuacja jest taka, a nie inna. Poza tym teraz nowym sposobem zrzucam kilogramy do limitu kategorii superśredniej, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Czyli, raz, przejdzie pan sprawdzian z "cięcia" wagi, a dwa - podtrzyma tak potrzebną aktywność.

- Otóż to, parę elementów będzie można sobie sprawdzić, nie ryzykując nawet, czy lepiej czy gorzej będę się czuł, robiąc wagę. Zobaczymy, ile w piątek rano pokaże waga przed ceremonią. Jak będzie potrzeba, to końcówkę "zduszę" i tyle.

Na ten moment (czwartkowe południe - przyp. AG) ile brakuje panu do osiągnięcia limitu?

- Ważę dokładnie 80 kilogramów. Czyli do mistrzowskiego limitu brakuje mi 3,8 kg, a że to jest walka ośmiorundowa, to muszę zmieścić się w granicy 77,2 kg, czyli brakuje mi niecałe trzy kilogramy.