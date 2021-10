- Przez bardzo dużą część kariery borykałem się z kontuzjami, najczęściej dłoni lub barku. Aż nagle wszystko zagrało. Przed walką z Kownackim byłem zdrowy, mogłem normalnie trenować i wszystko poszło tak jak powinno. Od trzech lat nie czułem się tak mocny i wygrałem. Jakiś czas temu zacząłem nową dietę, jem znacznie więcej mięsa, za to zrezygnowałem z węglowodanów. Trochę musiało minąć czasu, zanim przestawiłem się na dobre, ale przyniosło to efekty i poczułem się dużo mocniejszy. Wzmocniłem nie tylko mięśnie, ale cały organizm. Kiedy więc dostałem propozycję walki z Kownackim, nie wahałem się nawet przez moment - wspomina fiński olbrzym.

Reklama

- Moje cele się nie zmieniają, wciąż chcę zostać mistrzem świata wagi ciężkiej. Pomagałem w sparingach Wilderowi, ale sam też dużo zyskałem na tych sparingach. Wiem na co mnie stać i jeśli pozostanę zdrowy, mam przed sobą jeszcze kilka lat poważnej kariery. W sobotę, tak samo jak i za pierwszym razem, jestem gotów umrzeć w ringu, byleby tylko znów pokonać Kownackiego. Dam z siebie tyle ile zostało mi paliwa w baku. Kownacki na mnie ostro pójdzie, bo on zawsze tak robi, teraz jednak czuję się dużo lżejszy na nogach i kibice zobaczą moją najlepszą wersję. Czułem się dobrze przygotowany do pierwszej walki i go pokonałem, a teraz jestem w jeszcze lepszej formie - dodał Helenius.

Fury-Wilder. Transmisja, gdzie oglądać

Transmisja z gali w Las Vegas, gdzie walką wieczoru będzie starcie Anglika Tysona Fury'ego z Amerykaninem Deontayem Wilderem o pas WBC wagi ciężkiej, od 2:00 w TVP Sport oraz od 2:40 na antenie TVP 1.

Poniżej rozpiska walk w przekazie głównym:

8 rund: Jared Anderson (9-0, 9 KO) vs Władimir Tereszkin (22-0-1, 12 KO)

12 rund: Adam Kownacki (20-1, 15 KO) vs Robert Helenius (30-3, 19 KO)

10 rund: Efe Ajagba (15-0, 12 KO) vs Frank Sanchez (18-0, 13 KO)

12 rund: Tyson Fury (30-0-1, 21 KO) vs Deontay Wilder (42-1-1, 41 KO) - o pas WBC wagi ciężkiej